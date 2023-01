Lisez les comptes rendus des matchs disputés dimanche dans la NFL.

Hurts effectue son retour au jeu

Jalen Hurts est revenu au jeu après avoir subi une entorse à l’épaule droite et a lancé pour 229 verges dans le cadre d’un plan de match peu ambitieux et les Eagles de Philadelphie se sont emparés du premier rang de l’Association nationale en battant les Giants de New York 22-16, dimanche.

Hurts a foulé le terrain pour la première fois en trois semaines, et les Eagles (14-3) sont désormais un prétendant pour le titre du Super Bowl.

Après deux défaites consécutives avec le remplaçant Gardner Minshew comme quart partant, les Eagles ont rebondi pour s’emparer du titre de la section Est de la Nationale, de la première place de l’Association et de l’avantage du terrain pour les éliminatoires. L’équipe bénéficie également d’un laissez-passer pour le premier tour, ce qui représente une semaine de repos supplémentaire pour Hurts.

Hurts est entré dans le stade en portant un chandail à l’effigie de Michael Jordan sur lequel il était écrit « Je suis de retour », en référence à la première retraite de l’ancienne vedette des Bulls de Chicago. Il a reçu une ovation à sa sortie du tunnel lors des présentations d’avant-match. Les Eagles ont clairement manqué les services de leur quart, qui était devenu le pressenti joueur par excellence du circuit jusqu’à ce qu’il soit blessé lors d’un violent plaqué contre les Bears de Chicago.

Hurts a réussi 20 de ses 35 passes lors d’un match qui ressemblait à un match de présaison – les Eagles n’ont réussi qu’une seule passe sur cinq tentatives dans la zone payante – et il a joué tout le match. Les Eagles ont également décroché la première place lors de la saison 2017 et ont ensuite remporté le Super Bowl.

Hurts a complété une passe de 35 verges à A. J. Brown lors du premier jeu du match des Eagles et n’a montré aucun signe de ralentissement. Les Eagles n’ont pas donné le paquet contre les remplaçants des Giants et ont refusé de risquer la santé de Hurts. Le dynamique quart, qui a couru pour 747 verges et 13 touchés avant la rencontre est resté dans la pochette, les Eagles craignant clairement que Hurts reçoive un autre dur coup à l’épaule.

Hurts n’a porté le ballon que quatre fois pour 11 verges en première demie.

Les Eagles n’ont pas fait grand-chose offensivement, mais ils n’ont pas eu besoin de le faire contre une équipe des Giants (9-7-1) qui s’était déjà assurée de la sixième place dans l’Association nationale et qui a reposé la plupart de ses partants. Saquon Barkley et ses 1312 verges au sol ont été mis au repos. Tout comme le quart Daniel Jones.

Les Giants ont préféré laisser de côté le quart remplaçant Tyrod Taylor et ont fait appel à Davis Webb, membre de l’escouade d’entraînement.

Webb, pour son premier départ en carrière, a couru pour un touché de 14 verges dans le quatrième quart d’heure, portant la marque à 19-9. Il a fait une passe de 25 verges à Kenny Golladay à la fin de la quatrième période pour porter le score à 22-16. Il a lancé pour 168 verges sur 23 des 40 passes.

Hurts, dont les 35 touchés cette saison égalent le record du club établi par Randall Cunningham en 1990, a vu une passe de touché au troisième quart être annulée à cause d’une pénalité, puis a lancé sa sixième interception de la saison sur le jeu suivant.

Jake Elliott a marqué des placements de 32, 52 et 39 verges en première mi-temps. Boston Scott a couru pour un touché de 8 verges – 10 de ses 17 touchés en carrière l’ont été contre les Giants – et les Eagles ont pris une avance de 16-0 à la mi-temps.

Elliott a ajouté des placements de 54 et 22 verges dans la deuxième moitié. Graham Gano a réussi un placement de 24 verges dans la troisième période pour les Giants.

Les 49ers terminent au deuxième rang

Brock Purdy a lancé trois passes de touché et les 49ers de San Francisco se sont emparés du deuxième rang des éliminatoires de l’Association nationale avec une victoire de 38-13 aux dépens des Cardinals de l’Arizona.

Purdy a fait fit deux sacs du quart de J. J. Watt, lors du dernier match de la carrière de l’ailier défensif vedette, et a combiné à deux reprises avec George Kittle. Christian McCaffrey a également capté une passe de touché pour les 49ers (13-4), qui ont signé une 10e victoire consécutive.

Les 49ers ont obtenu le bris d’égalité aux dépens des Vikings du Minnesota (13-4) à la faveur d’un bris d’égalité pour la deuxième place, s’assurant ainsi qu’ils n’auront pas à se déplacer avant le match pour le titre de l’Association Nationale.

Les Cardinals (4-13) ont terminé la saison dans la direction opposée avec sept défaites consécutives, égalant ainsi le record du club pour les défaites en une saison.

Dan Gelston, Associated Press