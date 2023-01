Risée de la NFL depuis un bail, la division Est de la Nationale est la meilleure de l’association cette saison. Les vents dominants ont changé de direction et ça pourrait créer une énorme tempête dans la NFL.

La division des Eagles de Philadelphie, des Cowboys de Dallas, des Giants de New York et des Commanders de Washington n’a jamais été aussi talentueuse et efficace depuis 15 ans.

À l’approche des derniers matchs de la saison régulière, trois équipes du quatuor sont déjà qualifiées pour les éliminatoires. Une première depuis 2007. Seuls les Commanders devraient rater le bateau, seulement à cause d’une ou deux victoires. Un progrès fulgurant pour la division.

Le vent avait déjà commencé à tourner la saison dernière. L’Est de la Nationale avait été la deuxième division au chapitre des victoires de l’association.

Toutefois, lors des quatre années précédentes, cette division avait été la pire de la Nationale à trois reprises selon le nombre de victoires remportées. Seuls les Eagles de Philadelphie, champions du Super Bowl en 2017, ont réussi à avoir un parcours éliminatoire décent pendant ces années de vaches maigres.

Pendant cette période, aucune équipe ne s’est imposée. Aucun quart-arrière dominant, aucune défensive imperturbable, aucun entraîneur-chef inspirant n’a été en mesure de transcender cette division et de propulser son équipe au sommet de la ligue de manière constante.

Or, la saison 2022-2023 est complètement différente. Comme les vents d’Est soufflent surtout aux pôles, cette division est passée du sud au nord, offrant dorénavant une chance aux amateurs des quatre équipes de rêver.

Reconstruire par la défense

L’ascension de ces équipes est principalement due à leur excellence en défensive.

Certes, Jalen Hurts, Saquon Barkley et CeeDee Lamb ont leur mot à dire dans le succès de leurs équipes respectives.

Néanmoins, il est difficile de trouver une division plus vorace en défense.

Toutes ses équipes sont dans la première moitié du classement des équipes de la NFL pour la moyenne de points accordés par match. Idem pour le nombre de touchés accordés. Puis trois formations le sont pour le nombre de verges cédées par match, dont deux dans le top 5.

Les Commanders et les Giants peuvent compter sur des lignes défensives féroces. Daron Payne, Montez Sweat et Jonathan Allen, sans parler de Chase Young, s’illustrent dans la capitale américaine. Dexter Lawrence et Kayvon Thibodeaux épatent dans la Grosse Pomme.

PHOTO GEOFF BURKE, USA TODAY SPORTS Kamren Curl, Darrick Forrest, des Commanders de Washington

Chez les Cowboys et les Eagles, la menace vient davantage des secondeurs et de la tertiaire. Micah Parsons, Trevon Diggs et Daron Bland sont des valeurs sûres pour les Cowboys. Darius Slay, Haason Reddick et T. J. Edwards sont à la hauteur chez les Eagles.

Des choix justes

Si elles performent aujourd’hui, c’est parce que ces équipes ont fait leurs devoirs lors des derniers repêchages. Des choix judicieux sont devenus les visages de ces différentes franchises.

Deux équipes se sont particulièrement démarquées. D’abord, les Giants. En terminant dans les bas-fonds de la ligue, ils ont pu bénéficier de choix élevés au repêchage. Une situation relativement ardue, car même si elles avaient l’embarras du choix parmi les meilleurs joueurs universitaires, ces équipes n’ont pas le droit à l’erreur. Elles ne peuvent pas gaspiller un choix de grande valeur pour un joueur qui pourrait ne jamais percer.

Saquon Barkley, deuxième choix de l’encan de 2018, est devenu l’un des meilleurs porteurs de ballon de la NFL. Daniel Jones, un choix controversé en 2019 au sixième rang, ainsi que Dexter Lawrence, choisi 11 joueurs plus tard, sont devenus des piliers. Même chose pour Xavier McKinney, Kadarius Toney et Kayvon Thibodeaux, sélectionnés respectivement en 2020, 2021 et 2022.

PHOTO ABBIE PARR, ASSOCIATED PRESS Saquon Barkley, des Giants de New York, pointe au quatrième rang de la NFL pour les gains au sol parmi les porteurs de ballon.

La situation est différente chez les Cowboys, car ils ont dû négocier avec des choix plus tardifs. L’état-major a quand même tapé dans le mille.

Le demi-offensif Tony Pollard a été un vol en quatrième tour en 2019. Avec CeeDee Lamb et Trevon Diggs en premier et deuxième tour en 2020, les Cowboys ont assuré leur avenir lors du repêchage le plus relevé des dernières années. Ils ont choisi Micah Parsons, l’un des trois meilleurs joueurs défensifs de la NFL, avec le 12e choix en 2021. Puis, la recrue Daron Bland impressionne match après match malgré son statut de choix de cinquième tour.

Il n’y a pas de secret. Pour bien reconstruire, il faut de bonnes bases. Les quatre équipes de la division Est de la Nationale ont respecté ce principe. Les attentes quant à leur réussite en éliminatoires doivent toutefois demeurer réalistes. Malgré tout leur talent et leur bonne volonté, le noyau de ces équipes est jeune et inexpérimenté en éliminatoires. Gagner à ce stade est une tout autre paire de manches. Même si aucune d’entre elles n’est encore arrivée à destination, chacune de ces formations est sur la bonne voie.