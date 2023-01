(Las Vegas) Patrick Mahomes a établi le record de la NFL pour le plus de verges totales amassées en une saison et les Chiefs de Kansas City ont vaincu les Raiders de Las Vegas 31-13, samedi.

Mark Anderson Associated Press

Grâce à cette victoire, les Chiefs (14-3) se sont assurés du premier rang de l’Association Américaine ainsi que d’une semaine de congé au début des éliminatoires.

Mahomes a obtenu 202 verges aériennes et 29 verges au sol contre les Raiders, ce qui lui a donné un total de 5608 verges cette saison. Il a surpassé le record de 5562 verges établi par Drew Brees en 2011.

Les Chiefs ne sont toutefois pas assurés d’avoir l’avantage du terrain pendant la totalité des éliminatoires.

En raison de l’annulation du match de lundi entre les Bills de Buffalo et les Bengals de Cincinnati, les Chiefs pourraient affronter une des deux équipes sur un terrain neutre lors de la finale de l’Américaine.

Les Chiefs ont égalé leur record du plus grand nombre de victoires en une saison, établi en 2020, et ils ont réussi une marque d’équipe avec un 17e match consécutif d’au moins 300 verges d’attaque.

Les Raiders (6-11) ont mis fin à leur première saison sous la tutelle de Josh McDaniels en encaissant une troisième défaite d’affilée. Ils ont participé aux éliminatoires l’année dernière, mais ils font maintenant face à plusieurs questionnements au poste de quart, sur la ligne offensive et en défensive.

Jarrett Stidham a amorcé un deuxième match de suite en remplacement de Derek Carr, laissé de côté, et sa performance ne s’est pas aussi bien déroulée que celle de la semaine dernière.

Stidham a complété 22 de ses 36 passes pour des gains aériens de 219 verges. Il a lancé une passe de touché et une interception en plus d’être victime de six sacs du quart. La semaine dernière, il avait récolté 365 verges aériennes et il avait lancé trois passes de touché.

Le porteur de ballon des Raiders Josh Jacobs, qui était aux prises avec des blessures à la hanche et au muscle oblique, a finalement joué même si sa présence était incertaine. Il a amassé 45 verges au sol et il pourrait s’assurer du titre de la NFL pour les verges par la course (1653).

Jacobs s’est toutefois arrêté à court du record d’équipe, les 1759 verges de Marcus Allen en 1985. Ce pourrait également être le dernier match de Jacobs avec les Raiders parce que son option n’a pas été acceptée par l’équipe.