(Orchard Park) Les médecins ont décrit les fonctions neurologiques de Damar Hamlin comme « excellentes », samedi, alors que le demi de sûreté des Bills continue de progresser après avoir dû être réanimé sur le terrain lundi, à Cincinnati.

John Wawrow Associated Press

Durant leur mise à jour quotidienne, les Bills ont déclaré que le joueur continuait de respirer par lui-même mais restait dans un état critique, au Centre médical de l’Université de Cincinnati.

Hamlin a fait de grands progrès vendredi, alors qu’on lui a retiré son ventilateur et qu’il a été en mesure de parler.

Hamlin a fait une brève apparition en vidéoconférence vendredi pour ses coéquipiers, faisant plusieurs signes de la main et disant « je vous aime les gars ».

Samedi soir, on a pu lire ceci sur le compte Twitter de l’athlète de 24 ans : « Répandre de l’amour dans le monde vous revient trois fois plus fort…. je suis reconnaissant envers tout le monde qui a envoyé des pensées et des prières. Cela va me rendre plus fort dans la route vers la guérison. Continuez de prier pour moi ! »

Hamlin a fait un arrêt cardiaque lundi soir au premier quart, après qu’il ait plaqué un joueur des Bengals.

PHOTO JOSHUA A. BICKEL, ASSOCIATED PRESS Damar Hamlin a été réanimé sur le terrain lundi soir lors du match entre les Bills et les Bengals.

Le match a d’abord été suspendu avant d’être officiellement annulé, plus tard dans la semaine.

Les Bills prévoient de rendre hommage à Hamlin, aux premiers intervenants et au personnel médical qui l’ont soigné dimanche, lorsqu’ils accueilleront les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

La NFL montrera son soutien à Hamlin pendant tous les matchs de la semaine 18 avec un moment de soutien d’avant-match, le numéro 3 de Hamlin peint sur la ligne de 30 et des chandails de réchauffement ayant la mention « Love for Damar 3 ».

Les Bills auront aussi des écussons avec le numéro 3.

Samedi, les Steelers ont rendu hommage à Hamlin, qui est originaire de la région de Pittsburgh, en livrant des jouets, des livres et des fournitures pédagogiques à la garderie Kelly & Nina, où le joueur organise une collecte de jouets annuelle.

Les partisans, les joueurs et les propriétaires d’équipes ont également fait des dons à la fondation Chasing M’s de Hamlin.

Samedi après-midi, la fondation avait recueilli un peu plus de 8,2 millions.