Lisez les comptes rendus des matchs disputés dimanche dans la NFL.

Association nationale

Les Buccaneers ont le dessus sur les Panthers

À Tampa, Tom Brady a accumulé des gains de 432 verges par la voie des airs et complété trois longues passes de touché à Mike Evans et il a aidé les Buccaneers de Tampa Bay à venir de l’arrière et prendre la mesure des Panthers de la Caroline 30-24.

Avec ce gain, les Buccaneers sont assurés de terminer au premier rang de la section Sud de l’Association nationale pour une deuxième saison de suite.

Evans a terminé le match avec 10 passes captées pour des gains de 207 verges. Il a franchi la ligne des buts à la suite de jeux de 63, 57 et 30 verges.

Au passage, il est devenu le premier joueur dans l’histoire de la NFL à entamer sa carrière avec neuf campagnes consécutives avec des gains aériens de plus de 1000 verges.

Les Buccaneers (8-8) finiront la saison avec un dossier positif s’ils gagnent à Atlanta le week-end prochain. À titre de champions de section, ils sont assurés de jouer un match éliminatoire à domicile, dans deux semaines.

Les Panthers (6-10) ont eu des avances de 14-0 et de 21-10. La défaite de dimanche les a officiellement éliminés.

Les Saints l’emportent 20-10 sur les Eagles

PHOTO MATT ROURKE, ASSOCIATED PRESS Miles Sanders des Eagles de Philadelphie est stoppé par David Onyemata des Saints de La Nouvelle-Orléans.

Marshon Lattimore a retourné une interception sur une distance de 11 verges pour un touché tardif et les Saints de La Nouvelle-Orléans ont nui aux chances des Eagles de Philadelphie de terminer au premier rang du classement général de l’Association nationale de la Ligue nationale de football en signant une victoire de 20-10 dimanche après-midi.

Le quart Jalen Hurts a raté un deuxième match consécutif, et la défaite place les Eagles (13-3) dans une position précaire. Soudainement, les Cowboys de Dallas ont une chance de remporter le titre de la section Est de l’Association nationale.

« Si Jalen peut jouer, il jouera », a résumé l’entraîneur-chef des Eagles, Nick Sirianni, en faisant allusion au match que son équipe doit jouer dimanche prochain contre les Giants de New York.

Les Eagles doivent vaincre les Giants la semaine prochaine pour terminer au premier rang du classement général de l’Association nationale. Une défaite des Eagles combinée à une victoire de Dallas contre les Commanders de Washington feront des Cowboys les champions de la section Est.

Hurts tente de se remettre d’une blessure à l’épaule droite.

« Sa santé est la priorité numéro 1 », a déclaré Sirianni.

Gardner Minshew a été victime de l’interception de Lattimore tard au quatrième quart, qui est venue sceller une médiocre prestation du substitut de Hurts.

Minshew a complété 18 de ses 32 passes pour des gains de 274 verges, avec un touché et une interception lors de son deuxième départ consécutif, et il n’a donné aucun indice qu’il pourrait mener les Eagles sur un long parcours éliminatoire si Hurts devait se blesser de nouveau.

Minshew a rejoint A. J. Brown pour un touché sur un jeu de 78 verges, tard au troisième quart. Cela a permis aux Eagles de réduire l’avance des Saints à 13-10 et réveiller la foule, qui avait copieusement hué l’équipe pendant la grande partie du match, et une attaque inerte.

Toutefois, Minshew n’est pas Hurts et il a été incapable d’obtenir un premier essai sur un plongeon lors d’un quatrième essai tard au quatrième quart, un jeu qui s’est avéré tout aussi coûteux que la tardive interception dont il a été victime.

Les Giants dominent les Colts

PHOTO JOHN JONES, USA TODAY SPORTS Le quart-arrière des Giants de New York Daniel Jones (8)

Daniel Jones a lancé deux passes de touché et en a marqué deux lui-même et les Giants de New York ont écrasé les Colts d’Indianapolis 38-10.

La victoire fait en sorte que les Giants (9-6-1) participeront aux éliminatoires pour la première fois depuis 2016.

Landon Collins, l’un des deux joueurs de l’édition actuelle qui évoluaient avec les Giants en 2016, a mis la rencontre hors de portée tard au deuxième quart en réalisant une interception qu’il a retournée jusque dans la zone des buts, sur une distance de 52 verges.

Les Giants sont devenus la troisième équipe de la section Est de l’Association nationale à se tailler une place dans les éliminatoires après les Eagles et les Cowboys.

Jones a lancé des passes de touché de six verges à Richie James et Isaiah Hodgins en première demie. Il a lui-même inscrit des majeurs sur des courses de 18 et de 10 verges en deuxième demie.

Jones a conclu sa journée de travail avec 19 passes complétées en 24 tentatives pour des gains de 177 verges. Il a ajouté 91 verges au sol à l’aide de 11 courses.

Les Packers écrasent les Vikings

PHOTO WM. GLASHEEN, USA TODAY SPORTS Jordan Hicks (58) des Vikings du Minnesota

À Green Bay, Aaron Rodgers a lancé une passe de touché et en a marqué un par la voie terrestre, et les Packers ont poursuivi leur improbable quête d’une participation aux éliminatoires grâce à une éclatante victoire de 41-17 contre les Vikings du Minnesota.

Keisean Nixon a marqué un touché sur un retour de botté d’envoi de 105 verges et Darnell Savage a ajouté un majeur en franchissant 75 verges après avoir intercepté une passe de Kirk Cousins pour propulser les Packers vers une avance de 27-3 à la demie.

Cousins a commis quatre revirements.

Les Packers (8-8) ont inscrit un quatrième gain d’affilée et ils participeront aux éliminatoires s’ils viennent à bout des Lions de Detroit à domicile la semaine prochaine.

La victoire des Packers a éliminé les Commanders de Washington et les Saints de La Nouvelle-Orléans.

Robbie Gould sauve les 49ers en prolongation

PHOTO GARY A. VASQUEZ, USA TODAY SPORTS Robbie Gould (9) des 49ers de San Francisco

À Las Vegas, Robbie Gould a réussi un botté de précision de 23 verges avec 6 : 53 à jouer à la période de prolongation, et les 49ers de San Francisco ont inscrit une neuvième victoire de suite, 37-34 face aux Raiders.

La victoire est importante pour les 49ers (12-4) qui peuvent s’assurer de la deuxième place au classement de l’Association nationale avec une victoire contre Arizona la semaine prochaine ou une défaite des Vikings.

Les 49ers peuvent même terminer au premier rang du classement si les Eagles perdent face aux Giants dimanche prochain.

Dan Geston, Tom Canavan, Fred Goodall, Steve Megargee et Mark Anderson, Associated Press