(New York) Les résultats d’un examen de la NFL et de l’Association des joueurs ont déterminé que le quart-arrière des Dolphins de Miami Tua Tagovailoa n’a pas eu besoin de se soumettre au protocole de commotion cérébrale pendant le match du club contre les Packers de Green Bay parce qu’il ne montrait pas de symptômes à ce moment-là.

Tagovailoa n’a signalé les symptômes d’une commotion cérébrale qu’un jour après la défaite des siens subie le jour de Noël contre les Packers.

« À ce moment-là, le personnel médical de l’équipe a évalué de manière appropriée et a placé le nom de Tagovailoa sur la liste du protocole de commotion cérébrale », selon un communiqué commun publié samedi.

En raison de la blessure, l’absence de Tagovailoa a été confirmée pour le match de dimanche contre les Patriots de La Nouvelle-Angleterre.

Le joueur de 24 ans avait déjà été victime d’une commotion cérébrale lors de la défaite des siens à la quatrième semaine d’activités contre les Bengals de Cincinnati, sur un jeu qui l’avait rendu inconscient et avait nécessité une civière pour le sortir du terrain. Quatre jours plus tard, il avait été autorisé à reprendre l’action et a disputé une rencontre contre les Bills de Buffalo après avoir semblé désorienté à la suite d’un coup.

L’entraîneur-chef des Dolphins, Mike McDaniel, a déclaré vendredi que la santé de Tagovailoa sera réévaluée de façon quotidienne.

Teddy Bridgewater dirigera l’attaque des Dolphins lors d’un duel de section critique de dimanche, qui sera un facteur déterminant pour savoir si le club de Miami décroche sa première place pour les éliminatoires depuis 2016.

Les Dolphins accéderont aux éliminatoires s’ils triomphent et que les Jets plient l’échine devant les Seahawks de Seattle. Ils peuvent également décrocher leur billet pour les éliminatoires s’ils obtiennent un match nul combiné à une défaite des Jets et à un revers ou un verdict nul des Steelers de Pittsburgh.