(Tampa) Les Buccaneers de Tampa Bay et les Panthers de la Caroline ne doivent pas démêler plusieurs scénarios de bris d’égalité pour savoir ce dont ils ont besoin pour obtenir le titre de la section Sud de l’Association Nationale et accueillir une partie éliminatoire.

Fred Goodall Associated Press

En battant les Panthers au Raymond James Stadium, dimanche, Tom Brady et les Buccaneers (7-8) signeraient un deuxième titre de suite et ils assureraient leur place en éliminatoires pour une troisième année consécutive, peu importe ce qui se passe lors de la dernière semaine d’activités.

Les Panthers (6-9), qui ont gagné quatre de leurs six dernières parties pour revenir dans la course après avoir congédié leur entraîneur-chef et échangé leur meilleur joueur, peuvent s’assurer du titre de la section en battant les Buccaneers et les Saints de La Nouvelle-Orléans.

« Nous savons ce que ce match implique, a mentionné l’entraîneur-chef par intérim des Panthers, Steve Wilks. Il n’y a aucune raison d’en parler. »

« Nous savons ce que ce match représente. Gagner le titre de section, ce n’est pas facile, a dit dans la même veine l’entraîneur-chef des Buccaneers, Todd Bowles. Nous devons gagner et eux aussi, alors c’est essentiellement un match éliminatoire. Nos parties éliminatoires ont commencé dimanche dernier, quand nous avons gagné [en prolongation en Arizona]. Ce sera la même chose ce dimanche. »

Les Panthers, qui présentent un dossier de 5-5 sous la tutelle de Wilks, ont congédié l’entraîneur-chef Matt Rhule après la cinquième semaine d’activités et ils ont échangé le porteur de ballon vedette Christian McCaffrey aux 49ers de San Francisco quelques jours avant de vaincre Brady et les Buccaneers 21-3 à domicile, le 23 octobre.

Les Panthers ont amorcé la semaine à égalité avec les Saints pour le deuxième rang de la section, un match derrière les Buccaneers.

Les Buccaneers détiennent l’avantage sur les Saints (6-9) dans tous les bris d’égalité parce qu’ils ont battu la troupe de La Nouvelle-Orléans deux fois cette saison.

« Je ne suis pas dans la tête de Tom Brady, mais il se souvient assurément de ce match, a indiqué le secondeur des Panthers Shaq Thompson. Nous savons quels sont les enjeux. »

Brady a remporté 18 titres de section, ce qui constitue un record de la NFL, dont 17 lors de son passage de 20 ans avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Les Buccaneers tentent d’être champions de section lors de deux saisons d’affilée pour la première fois de leur histoire.

« L’important, c’est que c’est quelque chose qui se mérite. Il n’y a rien de gratuit. Il n’y a rien que tu tiens pour acquis », a déclaré Brady à propos de cette autre occasion d’assurer une place lors des éliminatoires.

« Chaque année est différente. Cette année, nous avons fait face à quelques blessures, à beaucoup de changements dans la formation, à des matchs difficiles, mais nous avons l’occasion d’accomplir quelque chose de vraiment positif. C’est un grand défi », a ajouté le quart de 45 ans.

Les Panthers reviennent d’une performance record à l’attaque contre les Lions de Detroit, la semaine dernière. Ils ont amassé 570 verges totales, dont 320 par la course.

D’Onta Foreman a mené l’attaque au sol avec 165 verges et un touché alors que Chuba Hubbard a récolté 125 verges par la course. Il s’agissait d’un sommet en carrière pour les deux joueurs.

La ligne offensive des Panthers a complètement dominé la ligne de mêlée, permettant à leurs porteurs de ballon d’enregistrer sept courses de 20 verges ou plus et de présenter une moyenne de 7,4 verges par portée.

« Ça a été la clé de nos succès cette saison, a noté Foreman. Quand nous avons bien couru avec le ballon, nous avons gagné des matchs. Quand ça n’a pas été le cas, nous avons perdu. »

Par ailleurs, l’ancien entraîneur-chef des Buccaneers Bruce Arians, qui a aidé à recruter Brady à Tampa Bay avant de guider l’équipe vers un titre du Super Bowl il y a deux ans, sera intronisé au sein de l’anneau d’honneur de l’équipe, dimanche.