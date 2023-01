(Philadelphie) Le quart-arrière Jalen Hurts des Eagles de Philadelphie est « en bonne voie » pour amorcer le match de dimanche contre les Giants de New York, après qu’il a raté les deux parties précédentes en raison d’une blessure à l’épaule droite.

Associated Press

L’entraîneur-chef Nick Sirianni a refusé de confirmer si Hurts sera le partant alors que les Eagles (13-3) tenteront de terminer au premier rang du classement général de l’Association nationale, ce qu’ils réaliseront avec une victoire.

Pour la première fois depuis sa blessure, Hurts s’est entraîné de manière limitée cette semaine.

Hurts a été blessé le 18 décembre après un dur plaqué lors d’un match contre les Bears de Chicago. Les Eagles ont perdu les deux parties suivantes avec Gardner Minshew au poste de quart-arrière.

Hurts a complété 22 passes de touché et accumulé des gains de 3472 verges par la voie des airs cette saison. À cela s’ajoutent ses gains de 747 verges au sol et ses 13 touchés par la course.

Ce total de 35 touchés lui a permis d’égaler la marque d’équipe établie par Randall Cunningham en 1990.

« Il en a fait un peu plus cette semaine », a précisé Sirianni.

« J’ai trouvé qu’il avait bien lancé le ballon la semaine dernière. Mais vous parlez de la guérison qui avance et ce sont les choses que vous ne pouvez pas voir. On tient compte de tous les aspects. Nous n’allons pas envoyer un seul joueur (sur le terrain) s’il risque de se retrouver dans une situation pire que celle dans laquelle il se trouve déjà. »