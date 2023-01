Les médecins qui ont soigné Damar Hamlin ont indiqué que le joueur des Bills était de retour à Buffalo, lundi, un signe des progrès remarquables qu’il a réalisés une semaine après avoir fait un arrêt cardiaque et avoir dû être réanimé sur le terrain pendant un match à Cincinnati.

Hamlin a obtenu son congé du centre médical de l’Université de Cincinnati dans la matinée et a été transporté par avion à Buffalo, où le Dr William Knight a déclaré qu’il « allait bien ». Il poursuivra sa convalescence dans un hôpital de Buffalo.

« Je retourne à Buffalo avec beaucoup d’amour dans mon cœur, a écrit Hamlin sur ses réseaux sociaux. J’ai vu le monde se rassembler autour de moi dimanche et c’est une sensation incroyable. Cet amour que j’ai reçu est le même amour que je veux redonner au monde. C’est plus grand que le football. »

« Je suis reconnaissant pour les soins que j’ai reçus au centre médical de l’Université de Cincinnati. Je suis heureux d’être de retour à Buffalo. Les médecins et les infirmières du Buffalo General me font déjà me sentir comme à la maison ! »

Le retour de Hamlin survient un jour après avoir encouragé les Bills depuis son lit d’hôpital lors de leur victoire de 35-23 contre les Patriots de La Nouvelle-Angleterre. Ses médecins traitants à Cincinnati ont d’ailleurs raconté sa réaction au premier jeu du match, un spectaculaire retour de botté d’envoi Nyheim Hines.

« Il s’est mis à sauter, il a quitté sa chaise et il a déclenché, je le crois bien, toutes les alarmes qui existaient dans l’unité des soins intensifs », a dit le Dr Timothy Pritts.