Trois jours après avoir fait un arrêt cardiaque en plein match, Damar Hamlin est réveillé et son état de santé a connu une « amélioration remarquable » au cours des 24 dernières heures.

PHOTO JOSHUA A. BICKEL, ASSOCIATED PRESS

Les nouvelles en provenance du centre médical de l’Université de Cincinnati sont bonnes. Trois jours après avoir fait un arrêt cardiaque en plein match, le joueur des Bills de Buffalo Damar Hamlin est réveillé et son état de santé a connu une « amélioration remarquable » au cours des 24 dernières heures.

Deux médecins du centre médical de l’Université de Cincinnati ont répondu aux questions des médias de Buffalo et de Cincinnati dans une conférence de presse virtuelle, jeudi après-midi. Les Drs William Knight et Timothy Pritts ont d’abord fait savoir qu’il « semble que les conditions neurologiques [de Damar] soient intactes ».

Hamlin est toujours dans un « état critique », mais a commencé à communiquer avec les médecins et sa famille en hochant la tête ou en écrivant de brèves notes. Il n’est pas encore en mesure de parler puisqu’il est toujours intubé. Le demi de sûreté de 24 ans a d’ailleurs demandé aux médecins si son équipe avait remporté le match, ce à quoi on lui a répondu que « oui, tu as gagné au jeu de la vie ».

« Il a exprimé une surprise de ne pas avoir été avec le monde pendant deux jours, a noté le Dr Pritts. Nous lui avons parlé de tout le soutien qui a été offert à sa famille et à lui par Cincinnati, Buffalo et tout le monde à travers le pays. »

La « prochaine étape », fait-on savoir, est qu’il arrive à respirer complètement par lui-même, mais le temps que cela peut prendre varie d’une personne à l’autre. « Nous aimerions le libérer aussi vite que possible », affirme le Dr Pritts.

Les médecins ont expliqué que le temps de réaction rapide de l’équipe médicale des Bills a permis de réanimer « promptement » Hamlin. Une défibrillation a été nécessaire. Questionné à savoir s’il était juste de dire que, si le temps de réaction avait été de quelques minutes ou de quelques secondes plus long, les conséquences auraient pu être différentes, le Dr Pritts a répondu par l’affirmative.

Au cours des trois derniers jours, l'état de Hamlin a montré un progrès « remarquable » aux soins intensifs. La cause de son arrêt cardiaque n’a toutefois pas encore été identifiée ; d’autres tests seront réalisés au cours des prochains jours.

Le meilleur scénario pour la suite des choses est de le ramener dans la condition « où il se trouvait à 8 h lundi matin, c’est-à-dire complètement intact sur le plan neurologique. Fort. Avec des poumons qui fonctionnent bien, sans dysfonctionnement cardiaque », a mentionné le Dr Knight. Il est cependant encore « trop tôt » pour savoir s’il sera en mesure de rejouer au football.

Une conférence émotive

Les Bills s’entraînaient pour la première fois depuis l’incident, jeudi. Leur prochain match aura lieu dimanche, face aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre. L’entraîneur-chef, Sean McDermott, et son quart-arrière, Josh Allen, ont eux aussi rencontré les médias. Allen, émotif, a expliqué que personne n’était « prêt » à affronter ce genre de situation, mentionnant avoir de la difficulté à dormir depuis.

« La scène joue dans mon esprit encore et encore. C’est dur de décrire comment mes coéquipiers et moi nous sommes sentis à ce moment-là sur le terrain. »

Le quart-arrière a également souligné la façon dont son entraîneur a géré la situation. « Je ne peux en dire assez à propos de ce qu’il a fait et ce qu’il nous a dit dans le vestiaire. »

« Je voulais leur donner l’option de retourner sur le terrain et de continuer le match s’ils le voulaient, a expliqué McDermott. Menés par Josh et d’autres capitaines, ils ont décidé de ne pas y retourner. »

À leur retour à Buffalo, une rencontre d’équipe a été organisée et de l’aide psychologique a été offerte aux joueurs et aux membres de l’organisation.

Mercredi, le père de Hamlin a parlé aux joueurs des Bills, leur demandant de continuer à se concentrer sur leurs objectifs, affirmant que « Damar aurait voulu ça », a paraphrasé Josh Allen. « Son père nous a dit que la première chose qu’il demanderait en se réveillant serait : Qui a gagné le match ? »

« La nouvelle d’aujourd’hui a été d’une grande aide pour nous aider à nous concentrer sur le match de ce week-end », a-t-il ajouté. « Je vous mentirais si je vous disais que certaines personnes ne seront pas marquées à vie après avoir été témoins de ça et avoir ressenti ces émotions. […] Nous avons eu des conversations très honnêtes, ouvertes et profondes. »

Les deux hommes, qui ont démontré une inspirante compassion tout au long de la conférence, ont assuré que l’équipe était prête à jouer le match de dimanche à domicile.

Tee Higgins, le receveur des Bengals de Cincinnati qui a été plaqué par Hamlin juste avant que celui-ci ne s’effondre, s’est aussi exprimé publiquement, jeudi, avant le match de son équipe face aux Ravens de Baltimore. Il a indiqué qu’il se trouvait « dans une bonne place présentement » malgré les évènements.

PHOTO JEFF DEAN, ASSOCIATED PRESS Le receveur des Bengals de Cincinnati, Tee Higgins

L’athlète de 23 ans a mentionné avoir parlé avec la mère de Hamlin, qui lui a dit qu’elle « pense à [lui], prie pour [lui] » et que son fils « est correct ». « Ça fait du bien de savoir qu’il va bien », a ajouté Higgins.

« De toute évidence, [cette situation] a été difficile, mais nous sommes des joueurs de football professionnels, et j’ai dû ramener mon attention sur les Ravens et me préparer pour ce match. »

Selon des informations obtenues par l’Associated Press, le match entre les Bills et les Bengals ne sera pas repris. La NFL serait d’ailleurs en train de trouver une façon d’établir les affrontements pour les séries éliminatoires ; cette rencontre était importante pour déterminer la première place de l’Association américaine. Les éliminatoires doivent commencer le 14 janvier.