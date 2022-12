Jets de New York

Une prise de conscience plus que nécessaire pour Zach Wilson

Lorsque les Jets de New York ont fait de Zach Wilson le 2e choix du repêchage 2021 de la NFL, on s’est dit que la troupe de New York avait peut-être finalement trouvé son quart-arrière de concession après plusieurs années de misère. Un peu moins de deux ans plus tard, force est d’admettre qu’il y a beaucoup plus de questions que de réponses dans le cas du jeune quart de 23 ans.