Être le meilleur de l’histoire de son pays dans un domaine particulier est une réalisation monumentale. C’est le statut que Glen Constantin a atteint le 16 octobre dernier en devenant l’entraîneur-chef le plus victorieux (197 gains) de l’histoire du football universitaire canadien avec un triomphe de 22 à 3 face aux Carabins. Humble devant ce record, il assure qu’il lui reste encore du travail à faire. Une recette qui lui a toujours procuré du succès.

« Je n’ai jamais pensé que j’obtiendrais autant de victoires un jour. Au départ, je voulais juste garder mon emploi. Jacques Chapdelaine avait gagné une Coupe Vanier en seulement quatre ans d’existence du programme et je voulais seulement maintenir un standard d’excellence. Mes débuts ont d’ailleurs été difficiles à la barre du Rouge et Or après une défaite humiliante en demi-finale canadienne à ma première saison et une élimination hâtive à la seconde. »