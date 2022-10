Dimanche dans la NFL

Les Cowboys battent les Rams et les Ravens ont le dessus sur les Bengals

(East Rutherford et Londres) Les Cowboys de Dallas ont pris la mesure des Rams de Los Angeles 22-10, dimanche. Les Ravens, eux, ont pris le dessus sur les Bengals. Quant aux Jets de New York, ils ont inscrit un touché de sûreté lors de la première possession des Dolphins de Miami et battu les Dolphins 40-17, dimanche, alors que les Giants de New York l’ont emporté 27-22 contre les Packers de Green Bay à Londres.