PHOTO ZACH BOLINGER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Tampa) L’absence de 11 jours de Tom Brady du camp d’entraînement, après une retraite de 40 jours plus tôt cette année, a incité certaines personnes à douter de la motivation du septuple champion du Super Bowl qui entame sa 23e saison dans la NFL.

Rob Maaddi Associated Press

Brady, âgé de 45 ans, n’a pas décidé de poursuivre sa carrière pour ternir sa réputation.

Après avoir mené la NFL dans la colonne des verges gagnées par la passe et les touchés la saison dernière, Brady est revenu pour terminer un « travail inachevé ». Son objectif reste une huitième bague et une deuxième en trois ans avec les Buccaneers de Tampa Bay.

J’ai toujours été très confiant en notre équipe, depuis le jour où je suis arrivé ici. Cela n’a pas changé. Nous avons encore beaucoup à accomplir. Il faut se présenter sur le terrain et composer avec la pression. Et faire de l’excellent travail. Tom Brady

Les Buccaneers ont trébuché en éliminatoires contre les éventuels champions du Super Bowl, les Rams de Los Angeles, la saison dernière. Ils ont perdu Rob Gronkowski, à la retraite — pour le moment —, et ont ajouté les receveurs Julio Jones et Russell Gage. Les pertes du centre étoile Ryan Jensen en raison d’une blessure au genou et du garde à gauche Ali Marpet à la retraite sont des gros défis qu’ils doivent surmonter.

« Notre ligne offensive a la responsabilité de protéger le quart-arrière, peu importe qui il est, a raconté le plaqueur à gauche Donovan Smith. Quand vous avez le meilleur de tous les temps, vous devez faire encore un peu mieux. Alors, nous allons faire ce que nous sommes censés faire. C’est l’une des choses pour lesquelles nous sommes payés. Nous sommes là pour le protéger et avoir du plaisir. »

Pour Brady, rien de moins qu’un défilé sur l’eau en février ne sera satisfaisant. Il a soulevé le trophée Vince Lombardi une saison sur deux depuis 2016.

FanDuel Sportsbook donne aux Buccaneers la deuxième meilleure cote pour remporter le Super Bowl à +750 derrière seulement les Bills de Buffalo, qui sont à +600. Pro Picks place les deux équipes au Super Bowl mais favorise Brady et les Buccaneers face aux Bills.