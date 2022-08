Les Alouettes à Winnipeg, jeudi soir

En chemin vers l’abattoir ?

Si les Alouettes ont été incapables de vaincre les Blue Bombers la semaine dernière, on voit mal comment ils pourraient y parvenir ce jeudi soir. L’équipe de Mike O’Shea jouera cette fois devant ses partisans à l’Investors Group Field et, surtout, devrait normalement être plus reposée et mieux préparée qu’à Montréal.