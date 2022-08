(Montréal) Les Alouettes se sont bien battues face aux puissants Blue Bombers de Winnipeg, mais leur manque d’opportunisme leur a coûté une victoire, alors que les visiteurs ont signé un neuvième gain d’affilée, 35-20.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Janarion Grant est venu enfoncer le dernier clou dans le cercueil des Alouettes (2-6). Avec un peu plus de six minutes à faire et les Bombers (9-0) en avant par sept, Grant a retourné le dégagement de Joseph Zema sur 57 verges pour le majeur et procuré une avance de deux touchés aux siens. C’était trop en demander à l’attaque des Alouettes, qui a manqué de finition tout au long de cette rencontre.

Pourtant, sa défense lui a procuré quatre revirements, dont quelques-uns lui offrant une position très avantageuse sur le terrain.

Dès la première possession des Blue Bombers, Wesley Sutton a intercepté une passe de Zach Collaros qui a ramené les Alouettes à la ligne de 27 des visiteurs. La troupe de Danny Maciocia a dû se contenter d’un placement de 24 verges de David Côté.

La défense des Alouettes a forcé l’attaque des Bombers à dégager lors de leurs deux possessions suivantes avant de réussir un autre coup fumant. Adarius Pickett a rejoint Zach Collaros derrière sa ligne de mêlée et lui a fait perdre le ballon, que Nick Usher a récupéré et ramené jusqu’au 40 des visiteurs. Encore une fois, l’attaque des locaux n’a pas été en mesure de s’imposer, mais ce n’est pas sa faute cette fois.

Avec les Alouettes postés à la ligne de 6 des Bombers, Eugene Lewis a bel et bien capté la passe de Trevor Harris dans le fond de la zone des buts. L’ennui est que les zones des buts du stade Percival-Molson sont tronquées, faute d’espace pour avoir deux zones complètes. Lewis est donc retombé sur la ligne diagonale, qui n’existe nulle part ailleurs, et les Alouettes ont été privés de sept points importants.

Sur la séquence suivante, Collaros et les Bombers ont franchi 104 verges en huit jeux — dont une pénalité de 33 verges pour obstruction contre la passe imposée à Rodney Randle fils — pour inscrire un touché sur une passe de neuf verges à Dalton Schoen. Au lieu de mener 10-0, les Alouettes tiraient alors de l’arrière 7-3.

Malgré tout, les Montréalais n’ont pas lâché, inscrivant notamment 11 points au troisième quart pour ramener les deux clubs à 14-14. Une autre malchance les a toutefois empêchés de prendre les devants : la tentative de placement de Côté sur 50 verges a touché la tige, privant les Alouettes de trois points, voire un si le ballon était sorti du terrain. L’attaque des Bombers a plutôt franchi 85 verges, couronnées par la faufilade de Dakota Prokup qui faisait 21-14 après la transformation.

Grant a marqué son touché sur la séquence suivante. Quand les Alouettes ont repris le ballon, Harris a commis sa première interception de la soirée, réussie par Winston Rose. Sur la séquence suivante, pressé derrière sa ligne, Harris a précipité son geste et Adam Bighill a cueilli sa passe. Brady Oliveira est venu couronner une superbe journée de travail en inscrivant un touché sur une course de six verges, scellant l’issue de la rencontre.

Dalton Schoen et Rasheed Bailey ont marqué les autres touchés des vainqueurs.

Tyson Philpot et Reggie White fils ont répliqué pour les locaux. Côté a réussi des placements de 24 et 49 verges pour compléter le pointage.

Les deux mêmes équipes s’affronteront jeudi prochain, à Winnipeg.