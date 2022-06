Une femme a accusé le propriétaire des Commanders de Washington, Dan Snyder, de l’avoir harcelée et agressée sexuellement dans un avion de l’équipe en 2009. Selon un document obtenu par le Washington Post, l’équipe a ensuite versé 1,6 million de dollars à la femme pour régler la poursuite.

Associated Press

Le Post a rapporté mardi qu’il avait obtenu une lettre d’un avocat travaillant pour l’équipe qui détaillait les allégations de la femme, tout en soutenant que ses revendications n’étaient pas crédibles. Le règlement de 1,6 million de dollars avait déjà été révélé dans des documents juridiques liés à des enquêtes plus récentes sur l’équipe, mais les détails des allégations de la femme n’ont pas été divulgués. La femme a accepté de ne pas poursuivre l’équipe et de ne pas divulguer publiquement ses allégations dans le cadre du règlement.

Snyder a nié les allégations de la femme, selon la lettre, et une enquête de l’équipe l’a accusée d’avoir inventé ces allégations dans le but de l’extorquer.

Le contenu de la lettre a été révélé un jour avant une audience prévue par la commission de la Chambre des représentants chargée de la surveillance et de la réforme, qui enquête sur la culture de travail de l’équipe de Washington. Snyder a décliné l’invitation de la commission à témoigner, et le commissaire de la NFL, Roger Goodell, devait témoigner à distance.

La NFL a infligé une amende de 10 millions de dollars à l’équipe et Snyder s’est retiré de ses activités quotidiennes après qu’une enquête menée par l’avocate Beth Wilkinson ait révélé une culture de travail abusive envers les femmes. Mais la ligue a refusé de publier un rapport sur les conclusions de Wilkinson.

Le comité a depuis découvert une allégation de harcèlement sexuel concernant Snyder. Tiffani Johnston, ancienne employée de l’équipe, a déclaré à la commission que Snyder l’avait touchée de manière inappropriée lors d’un dîner de l’équipe et qu’il avait essayé de la faire monter de force dans sa limousine.

Cela a déclenché une nouvelle enquête sur l’équipe, ordonnée par la NFL et dirigée par Mary Jo White, ancienne procureure des États-Unis et présidente de la Securities and Exchange Commission. Mme White examine également les allégations d’irrégularités financières d’un ancien vice-président des ventes de l’équipe. La NFL a déclaré que les conclusions de Mme White seraient rendues publiques.

La lettre obtenue par le Post a été écrite par Howard Shapiro, un avocat du cabinet WilmerHale, qui a aidé l’équipe à enquêter sur les allégations de la femme. Shapiro a écrit que les allégations de la femme étaient « sciemment fausses ». « Il a refusé de faire des commentaires au Post.

Selon la lettre, la femme a accusé Snyder de l’avoir invitée à avoir des relations sexuelles, de l’avoir touchée de manière inappropriée et d’avoir essayé de lui enlever ses vêtements dans une zone privée et cloisonnée à l’arrière de l’avion de l’équipe lors d’un vol de retour d’un voyage à Las Vegas.

La lettre indique qu’aucun des autres passagers du vol n’a soutenu le récit de la femme. D’autres ont déclaré que la porte de la zone arrière de l’avion était ouverte pendant la majeure partie du vol et que d’autres passagers et agents de bord étaient fréquemment présents dans cette section, selon la lettre.