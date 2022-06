Il y avait de la grande visite à la séance d’entraînement des Alouettes, lundi. Le propriétaire du club, Gary Stern, était sur les lignes de côté accompagné de son président, Mario Cecchini, et de son directeur général, Danny Maciocia.

Miguel Bujold La Presse

Il n’y aura pas de grande annonce… Le séjour de Stern à Montréal était prévu depuis plusieurs semaines.

« J’adore ça ! Je participe aux réunions d’équipe et je vois les entraînements, c’est l’expérience d’une vie », a lancé l’Ontarien, qui assistera au prochain match de son club dans sa ville natale, jeudi soir à Toronto, en compagnie de membres de sa famille.

« J’ai aimé la façon dont on a joué [jeudi dernier à Calgary], même si la défaite a été une déception. Mais ma première préoccupation était le bien-être de [William] Stanback. J’espère qu’il reviendra au jeu cette année et nous mènera à la Coupe Grey. »

Blessé à une cheville contre les Stampeders, Stanback sera opéré, mardi, et on en saura davantage après cette intervention chirurgicale. L’équipe a cependant inscrit son nom sur la liste des absents d’une durée minimale de six semaines et Stanback ne jouera probablement pas avant l’automne.

Après un seul match, les rumeurs au sujet de l’avenir de Khari Jones avec les Alouettes ont recommencé à circuler de plus belle. Stern a toutefois tenu à donner un vote de confiance à l’entraîneur-chef, de même qu’à Cecchini et Maciocia, lundi.

« J’aime notre équipe de direction, elle ne ménage aucun effort pour avoir du succès », a dit Stern. « Assurez-vous de dire à vos lecteurs que j’aime Mario, Danny et Khari », a-t-il même ajouté en fin d’entrevue.

Cela dit, Stern a de la difficulté à comprendre pourquoi les gradins au Stade Percival-Molson ne sont pas mieux garnis lors des matchs de son équipe. Les Alouettes ont attiré une moyenne de 13 000 spectateurs par partie en 2021.

« Je suis fier des Alouettes et je pense qu’on possède une très bonne équipe. Ma principale préoccupation, c’est de trouver une façon d’améliorer nos assistances. On a été patients. Mais je crois qu’avec une organisation menée par Mario (Cecchini), Danny (Maciocia) et Khari (Jones), et avec une équipe qui offre une bonne opposition à tous ses matchs, on devrait avoir des assistances de 22 000 par match. »

« Mario me dit de rester patient, mais je ne suis pas quelqu’un de très patient ! »

« Si nos assistances ne se sont pas améliorées après la première moitié de saison, je pense qu’on devra se pencher sur notre structure et réfléchir à la façon dont on pourra attirer des gens à nos matchs. Je ne veux pas critiquer nos partisans, mais on fait tout en notre pouvoir pour les attirer et on possède une bonne équipe. »

Sans vouloir entrer dans les détails, Stern a avoué avoir perdu pas mal d’argent depuis qu’il a acheté les Alouettes il y a deux ans et demi.

« L’équipe avait perdu beaucoup d’argent dans les années précédentes lorsqu’on a acheté l’équipe. On estimait qu’on pourrait redresser la situation dans une période de trois à cinq ans, mais la COVID nous a fait reculer de deux ans. »

Maciocia, aussi

Il n’y a pas que le proprio du club qui a soutenu qu’il n’y aurait pas de changement majeur au sein de l’organisation à court terme. Le directeur général avait fait la même chose quelques minutes plus tôt.

« Je suis toujours en communication directe avec notre propriétaire et notre président et je peux vous dire que nous ne sommes pas rendus là », a dit Maciocia au sujet d’un éventuel congédiement de Jones ou d’un autre changement important.

Maciocia a toutefois indiqué à quelques reprises que les Alouettes devraient trouver le moyen de finir le travail lorsqu’ils mènent dans leurs matchs. Rappelons qu’ils ont laissé filer une avance de 24-14 dans leur défaite de 30-27 face aux Stampeders, jeudi soir, leur premier match de la saison.

« On l’avait, ce match-là. Quand on entre dans le vestiaire avec une avance de 10 points après la première demie, il faut trouver une façon de gagner. Alors de ce point de vue, je suis un peu déçu. »

« Il faut trouver des façons d’aller chercher des victoires. On a les effectifs nécessaires et on a un bon groupe d’entraîneurs. C’est à eux de trouver des solutions. »

« Mais j’aime le fait que notre équipe se soit bien battue même après avoir perdu trois joueurs importants tôt dans le match (Stanback, Greg Reid et Mario Alford). Ça m’inspire beaucoup. »

Reid (genou) et Alford (abdomen) devraient rater le match de jeudi à Toronto.