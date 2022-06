En comptant leurs matchs éliminatoires, les Alouettes ont maintenant une fiche perdante depuis que Khari Jones est devenu leur pilote en 2019 (17-18). Mais on ne peut certainement pas dire que son équipe n’offre pas un bon spectacle.

Miguel Bujold La Presse

Les Alouettes se sont inclinés, 30-27, devant les Stampeders lors du tout premier match de la nouvelle saison dans la Ligue canadienne de football, jeudi soir, au McMahon Stadium. Un match qui a été enlevant du début jusqu’à la fin.

Montréal menait 24-14 après la première demie, mais les Stampeders ont marqué 13 points sans réplique pour prendre les devants 27-24, profitant notamment de la deuxième interception de la soirée de Vernon Adams fils et d’une tentative de placement bloquée pour amorcer des séries offensives en bonne position sur le terrain.

David Côté a créé l’égalité avec un placement de 23 verges alors qu’il restait 4:09 à jouer. Son vis-à-vis Rene Paredes a toutefois répliqué avec une frappe de 38 verges pour le placement de la victoire alors qu’il ne restait plus que 29 secondes à écouler au tableau indicateur.

Jones et sa troupe ont relativement bien joué et devraient normalement être encouragés par leur performance. Compte tenu de la blessure qu’a subie William Stanback au deuxième quart, on soupçonne que ce n’est toutefois pas le cas du tout. Le demi offensif a été blessé lorsqu’il a été plaqué dans le bas de la jambe gauche par le demi défensif Tre Roberson. Ce n’était pas joli et Stanback a été transporté dans une clinique médicale pour subir un examen.

Danny Maciocia et les Oiseaux étaient déjà à la recherche d’un bon porteur de ballon américain pour servir de police d’assurance à Stanback en début de semaine. Si la blessure de ce dernier est sérieuse, quelques candidats devraient s’amener à Montréal au cours des prochains jours.

Photo Jeff McIntosh, La Presse Canadienne Jeshrun Antwi échappe au plaqué de Cameron Judge.

Jeudi soir, c’est Jeshrun Antwi qui a remplacé Stanback et le réserviste canadien a bien fait. Antwi a passé son adolescence à Calgary avant de porter l’uniforme des Dinos de l’Université de Calgary. Jouant devant sa famille, il a totalisé 114 verges d’attaque, dont une course de 70 verges qui a mis la table pour le deuxième majeur des Alouettes, une faufilade d’une verge du troisième quart de l’équipe, Dominique Davis. Stanback avait marqué le premier touché des siens sur un jeu de passe de huit verges.

Adams fils ? Il a été meilleur que ce que les statistiques disent (18 en 32 pour 250 verges, un touché et 2 interceptions).

Sa passe de 55 verges à Eugene Lewis a mené au touché de Stanback et il a lui-même inscrit un majeur de 7 verges après avoir sauté par-dessus le demi défensif Dionté Ruffin. Notons qu’Adams fils avait été plaqué solidement lors du jeu précédent, recevant un coup de casque sous le menton qui a valu une pénalité pour avoir rudoyé le quart aux Stampeders.

Il semblait y avoir plus de vélocité sur les passes d’Adams fils comparativement à la saison dernière. Sa précision a été bonne dans l’ensemble et il a souvent pris des décisions rapides. En contrepartie, il n’a jamais vu le secondeur Jameer Thurman s’amener lors de sa deuxième interception et a télégraphié plusieurs de ses passes. Disons une note de 7 sur 10 pour ce premier match, ce qui est respectable étant donné que les attaques mettent généralement plus de temps à trouver leur rythme que les défenses en début de saison.

Le meilleur joueur du club a été Lewis, qui a réussi un très bel attrapé le long des lignes de côté en plus de son jeu de 55 verges. Il a également sauté par-dessus un adversaire, lui aussi. Lewis a saisi 7 passes pour 112 verges et s’il y a un receveur qui lui est supérieur dans cette ligue, on aimerait bien savoir lequel.

Deuxième demie difficile

De l’autre côté du ballon, l’unité de Barron Miles a nettement mieux joué dans les 30 premières minutes de jeu que dans les 30 dernières. Adarius Pickett a intercepté une passe de Bo Levi-Mitchell et la défense montréalaise a redonné le ballon à Adams fils et compagnie après de courtes séries à plusieurs reprises en première demie.

Ça a été plus difficile au retour de l’intermission. Le porteur Ka’Deem Carey a notamment profité d’ouvertures pour gagner des verges importantes et on ne peut certainement pas dire que les Alouettes semblaient très pressés de le plaquer…

En fin de compte, c’est le jeu d’un groupe de joueurs de deuxième année qui pourrait fort bien dicter le genre de saison que connaîtra la défense des Alouettes. Pickett, Rodney Randle fils, Wes Sutton, Tre Watson et Marc-Antoine Dequoy devront tous poursuivre leur progression. Et pas seulement en couverture de passe, au niveau de leurs plaqués, aussi.

Livre pour livre, Greg Reid est peut-être le joueur défensif le plus robuste des Als. Mais le demi défensif s’est blessé à un genou tôt dans le match, lui qui n’a jamais raté une partie depuis qu’il s’est joint à l’équipe en 2018. Le spécialiste des retours, Mario Alford, a également quitté la partie en première demie après s’être blessé à l’abdomen.

De leur côté, les Stampeders ont dû remplacer Levi-Mitchell dans les dernières minutes du match en raison de ce qui semblait être une blessure à un pied. C’est son réserviste Jake Maier qui a d’ailleurs dirigé la série qui s’est terminée par le placement victorieux de Paredes.

Maier était devenu le premier quart de l’histoire de la LCF à obtenir plus de 300 verges de gains à ses trois premiers départs en carrière la saison dernière. Alors qu’il était une verte recrue… Pendant combien de temps encore restera-t-il un réserviste ? L’union entre Levi-Mitchell et les Stampeders tire probablement à sa fin.

Un club de .500 sans plus ?

Les Alouettes disputeront leur deuxième match de la saison, jeudi prochain, face aux Argonauts à Toronto. Ils seront fort probablement privés de Stanback, Reid et Alford, qui sont peut-être respectivement les meilleurs joueurs de l’attaque, de la défense et des unités spéciales. Ça part bien…

La profondeur sera testée dès le début de la saison. Sans Stanback dans le champ arrière, Adams fils devra occuper plus de place dans l’attaque. S’il joue comme il l’a fait à Calgary et qu’il évite les interceptions, il devrait à tout le moins permettre aux siens de pouvoir l’emporter.

Mais cette équipe est difficile à lire. Elle réussit plus de jeux spectaculaires que n’importe quelle autre du circuit, mais elle commet trop d’erreurs pour gagner avec constance, qu’il s’agisse de revirements, de pénalités ou de manques de concentration.

Bref, un club de.500. Gagne une, perd une. Pour plusieurs raisons, cette équipe aurait grandement besoin d’une longue série victorieuse cet été. Si l’absence de Stanback est longue, ce sera très difficile de le faire.