La LCF donnera le coup d’envoi de la saison 2022 jeudi, alors que les Alouettes de Montréal rendront visite aux Stampeders de Calgary.

Dan Ralph La Presse Canadienne

Les équipes disputeront un calendrier complet de 18 matchs pour la première fois depuis 2019.

La LCF n’a pas joué en 2020, en raison de la pandémie.

L’action a repris l’an dernier, avec un calendrier écourté de 14 matchs.

Voici un aperçu de 10 joueurs à surveiller cette année :

William Stanback

Le demi offensif des Alouettes a été le seul à sa position à obtenir 1000 verges la saison dernière, menant le circuit avec 1176 verges en 12 départs.

Sa moyenne de 98 verges au sol par match a aussi été un sommet dans la ligue et six fois, il a couru pour 100 verges ou plus dans un match, dont 203 verges dans une victoire de 37-16 contre les Argonauts.

Stanback a couru pour 2763 verges en 42 matchs de saison régulière depuis qu’il s’est joint aux Alouettes, en 2018.

Le statut de Stanback pour jeudi n’est pas clair, car il a été limité à l’entraînement cette semaine, en raison d’une blessure à la cheville.

Jeremiah Masoli

Le quart de 33 ans entame sa première saison avec Ottawa après huit campagnes avec Hamilton. Masoli a accepté une offre du Rouge et Noir, retrouvant ainsi le directeur général Shawn Burke, qui a passé du temps avec les Ti-Cats.

Masoli a remporté trois coupes Grey avec Hamilton (2014, 2019, 2021).

Nathan Rourke

Le natif de Victoria entame sa première saison comme quart partant des Lions, après le départ à la retraite du vétéran Mike Reilly.

Il a eu deux départs en 2021 et a totalisé 754 verges avec trois touchés et cinq interceptions, en plus de 111 verges et cinq touchés au sol.

Reilly a mené la ligue avec 3283 verges de passes la saison dernière avec 14 touchés et seulement six interceptions, malgré un problème au coude.

Avec l’Université de l’Ohio, Rourke a remporté deux fois le trophée Jon Cornish en tant que meilleur joueur canadien de football dans la NCAA.

Bo Levi Mitchell

Le quart des Stampeders a été nommé joueur par excellence de la ligue en deux occasions et a remporté deux titres de joueur par excellence de la Coupe Grey. Le Texan a toutefois lutté contre les blessures ces deux dernières saisons.

Mitchell a récolté 2594 verges par la passe la saison dernière, mais pour la première fois, il a eu plus d’interceptions (13) que de touchés (11).

Andrew Harris

Le porteur de ballon canadien visera un troisième titre consécutif de la Coupe Grey. Harris a été un rouage clé dans la route des Blue Bombers vers des titres consécutifs en 2019 et 2021, avant de signer avec Toronto en tant que joueur autonome.

Harris a connu cinq très belles années avec les Bombers. Le natif de Winnipeg a dominé la ligue trois fois pour les verges par la course.

Harris a commencé sa carrière avec la C.-B. en 2010 et a remporté son premier championnat de la Coupe Grey avec les Lions en 2011. Il a été nommé cinq fois parmi les étoiles de la ligue, ainsi que le meilleur joueur canadien en 2017.

Kenny Lawler

Lawler a été le meilleur ailier espacé de la LCF la saison dernière (64 attrapés, 1014 verges et six touchés), avec Winnipeg.

Lawler a été membre de deux équipes championnes de la coupe Grey, avec les Blue Bombers.

Brandon Banks

C’est un nouveau départ pour le receveur de passes, qui s’est joint aux Argos comme joueur autonome, après huit saisons avec Hamilton.

Banks a été joueur étoile en quatre occasions ; en 2019, il a été nommé le meilleur joueur de la LCF en signant un record d’équipe de 112 attrapés, pour 1550 verges et 13 touchés.

Charleston Hughes

Le joueur de ligne défensif est retourné chez les Riders après une campagne décevante en 2021, avec Toronto. Après cinq saisons consécutives de 10 sacs ou plus, Hughes n’en a amassé que deux en neuf matchs de saison régulière avec les Argonauts.

À ses deux saisons précédentes avec la Saskatchewan, il a cumulé 31 sacs, en 34 matchs de saison régulière.

Delvin Breaux

Le demi de coin est sorti de sa retraite pour signer avec les Lions. Âgé de 32 ans, il a joué pour la dernière fois avec les Tiger-Cats en 2019, les aidant à atteindre la Coupe Grey.

Il a disputé 49 matchs en carrière avec les Ti-Cats, enregistrant 110 plaqués, six échappés forcés et cinq récupérations d’échappés.

Rene Parades

La saison 2021 a été une autre solide campagne pour le botteur des Stampeders.

Parades a mené la LCF avec 44 placements et un taux de réussite de 91,7 %.

Il a fait mouche 18 fois sur 22 d’une distance de 40 verges et plus, dont une réussite de 52 verges.