Analyse et prédictions dans la division Ouest

Miguel Bujold La Presse

1 - Stampeders de Calgary

Au fil des ans, on a réalisé que la formation des Stampeders sur papier ne comptait pas pour grand-chose. Organisation par excellence de la ligue dans les années 2010, les Stamps ont participé aux éliminatoires lors des 16 dernières années. Oui, il n’y a que neuf équipes (huit avant le retour d’Ottawa), mais les Stampeders auraient normalement dû rater les éliminatoires quatre ou cinq fois si l’on se fie à la moyenne.

Dave Dickenson amorcera sa sixième saison comme entraîneur-chef et a une fiche de 61-23-2. Son équipe a terminé la saison dernière de belle façon après un mauvais départ et devrait lutter pour le premier rang de l’Ouest avec les Blue Bombers, qui leur ont ravi la couronne du football canadien en gagnant les deux dernières Coupes Grey.

À 32 ans, Bo Levi Mitchell sera-t-il capable de redevenir le quart-arrière de premier plan qu’il a été lors de ses six ou sept premières saisons ? Ennuyé par les blessures, il a lancé 10 passes de touché contre 13 interceptions en 2021 et certains sont d’avis que les Stampeders devraient le remplacer par Jake Maier, qui a impressionné à sa saison recrue.

Reggie Begelton et Kamar Jorden sont les principaux receveurs, le vétéran Derek Dennis est le joueur le plus connu sur la ligne offensive et Ka’Deem Carey est le porteur de ballon. Après avoir fait le tour de la LCF ou presque, Shawn Lemon a relancé sa carrière en revenant à Calgary. En 11 matchs avec les Stampeders, il a réussi 8 sacs, un sommet d’équipe.

Prédiction : 12-6

2 - Blue Bombers de Winnipeg

Photo John Woods, archives La Presse Canadienne Willie Jefferson

Il aurait été facile de prédire le titre de l’Ouest aux Bombers, qui tenteront de devenir les premiers à gagner la Coupe Grey trois années de suite depuis les Eskimos d’Edmonton, qui l’avaient fait cinq fois d’affilée de 1978 à 1982. Surtout que l’entraîneur-chef Mike O’Shea et le directeur général Kyle Walters demeurent à la tête du club.

Mais tout rafler trois années de suite est particulièrement difficile à une époque où la parité n’a jamais été aussi grande dans le sport professionnel, et quelques joueurs clés ont quitté Winnipeg, dont Kenny Lawler, qui a mené la LCF avec 1014 verges par la passe en 2021, et le porteur de ballon Andrew Harris.

Les Bombers ont embauché Greg Ellingson pour remplacer Lawler et possèdent encore une brochette de joueurs étoiles comparable à n’importe quelle autre : Zach Collaros, Willie Jefferson, Jackson Jeffcoat, Adam Bighill, Stanley Bryant, Nic Demski et Ellingson.

Prédiction : 11-7

3 - Roughriders de la Saskatchewan

Photo DARRYL DYCK, archives La Presse Canadienne Cody Fajardo

La défense des Roughriders a fini quatrième pour les points en 2021, et l’unité peut compter sur l’un des meilleurs chasseurs de quarts en A.C. Leonard, qui a mené la ligue avec 11 sacs. En revanche, Leonard a été le meilleur joueur de l’équipe avec 41 plaqués, ce qui ne lui a valu que le 37e rang dans la ligue.

Jonathan Woodard, qui a fini deuxième de la LCF avec 10 sacs, n’est plus avec l’équipe, et les Riders ont réembauché le bon vieux Charleston Hughes pour tenter de remplacer sa production. L’équipe de Craig Dickenson a également perdu les services de deux autres joueurs importants en Ed Gainey et William Powell.

Cody Fajardo sera-t-il capable d’élever son niveau de jeu d’un autre cran ? S’il n’y parvient pas, on voit mal comment les Roughriders pourraient rivaliser avec Winnipeg et Calgary cette saison.

Prédiction : 8-10

4 - Elks d’Edmonton

Photo John Woods, archives La Presse Canadienne Chris Jones

Après un passage de deux ans avec les Browns de Cleveland, Chris Jones est de retour dans la LCF. Nouvel entraîneur-chef et DG des Elks, Jones ne possède pas une vilaine équipe sous la main.

Ed Gainey, Adam Grymes et Duron Carter (oui, le même Duron Carter…) feront partie d’une tertiaire qui sera l’une des unités les plus intrigantes de la ligue. Ancien receveur des Alouettes, Carter est revenu dans la LCF comme demi de coin.

Il y a de bons joueurs en attaque avec les receveurs Kenny Lawler et Derel Walker, le demi James Wilder et le bloqueur à gauche Tony Washington, notamment. Nick Arbuckle devra toutefois prouver qu’il peut être un bon quart partant, ce qu’il n’est toujours pas parvenu à faire.

Prédiction : 7-11

5 - Lions de la Colombie-Britannique

Photo DARRYL DYCK, archives La Presse Canadienne Nathan Rourke

La défense des Lions devrait être bonne avec des joueurs comme Loucheiz Purifoy, Bo Lokombo, Delvin Breaux, T. J. Lee, Micah Awe et David Ménard, mais à quoi s’attendre de l’attaque ?

Après l’étonnante retraite de Mike Reilly, le Canadien Nathan Rourke aura l’occasion de prouver qu’il peut être la solution comme quart. Le problème, c’est qu’il ne semble pas particulièrement bien entouré. À l’exception de Bryan Burnham et de Lucky Whitehead, ça semble très maigre. Rick Campbell est un bon entraîneur-chef, mais l’attaque risque d’être problématique.

Prédiction : 5-13