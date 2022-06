William Stanback et Vernon Adams fils, des Alouettes de Montréal

C’est ce jeudi soir à Calgary que s’ouvrira la saison de la LCF alors que les Alouettes affronteront les Stampeders. Pour mettre la table, voici notre analyse et nos prédictions dans la division Est.

Miguel Bujold La Presse

DIVISION EST

1 - Alouettes de Montréal

On parle abondamment de Vernon Adams fils et de Trevor Harris, mais n’oublions pas que les Alouettes possèdent tout un trio de joueurs offensifs avec William Stanback, Eugene Lewis et Jake Wieneke. Si le receveur Reggie White fils émerge à sa deuxième saison, l’attaque devrait être l’une des bonnes du circuit, car les Oiseaux devraient également obtenir une contribution significative de leurs receveurs canadiens Hergy Mayala et Kaion Julien-Grant.

La ligne offensive a été très solide lorsqu’elle a été en santé la saison dernière et ça devrait se poursuivre cette année.

La situation est plus floue du côté défensif. Le coordonnateur Barron Miles pourrait mettre quelques semaines à trouver la bonne combinaison compte tenu des nombreux changements qu’il y a eu au cours de l’hiver. Il reste que le noyau composé d’Almondo Sewell, Nick Usher, Chris Ackie et Greg Reid est bon.

Quant aux unités spéciales, les botteurs David Côté et Joseph Zema ont été des révélations en 2021, et le spécialiste des retours Mario Alford est l’un des joueurs les plus explosifs de la ligue. Menées par Christophe Normand et Alexandre Gagné, les unités de couverture devraient faire le boulot.

Les Tiger-Cats ont perdu des joueurs importants, le Rouge et Noir n’a gagné que 6 de ses 32 derniers matchs et les Argonauts ont joué au-dessus de leur tête l’an dernier. Si les Alouettes ne remportent pas un championnat de division et ne participent pas au match de la Coupe Grey, leur saison aura été un échec.

Prédiction : 11-7

2 - Tiger-Cats de Hamilton

C’est sans deux de leurs piliers des dernières années que les Tiger-Cats disputeront la saison. Jeremiah Masoli et Brandon Banks poursuivent leur carrière à Ottawa et à Toronto.

Dane Evans aura maintenant tout le plancher au poste de quart et pourra lancer le ballon à un bon groupe de receveurs, qui comprend Bralon Addison, Tim White et Steven Dunbar. L’ancien des Alouettes Matt Shiltz sera le réserviste d’Evans.

Les vétérans Chris Van Zeyl et Brandon Revenberg sont les piliers de la ligne offensive et le Québécois Sean Thomas-Erlington devrait obtenir beaucoup de temps de jeu comme porteur de ballon. La défense devrait se maintenir parmi les bonnes du circuit grâce aux vétérans Simoni Lawrence, Ted Laurent, Micah Johnson, Dylan Wynn et Jumal Rolle.

L’équipe d’Orlando Steinauer a représenté la division Est lors des deux derniers matchs de la Coupe Grey et les Tiger-Cats ont atteint la finale quatre fois depuis 2013. Le problème, c’est qu’ils ont subi quatre défaites, eux qui n’ont pas remporté de championnat depuis 23 ans, la plus longue disette de la ligue.

Prédiction : 10-8

3 - Rouge et Noir d’Ottawa

Marcel Desjardins a été congédié après avoir passé huit ans comme directeur général du Rouge et Noir. En sept saisons sous sa direction, l’équipe a compilé une fiche de 47-73-2, mais a également remporté la Coupe Grey et participé à deux autres finales.

C’est Shawn Burke qui est le nouveau DG. Burke a passé 15 ans dans l’organisation des Tiger-Cats, occupant plusieurs postes, dont celui de DG adjoint lors des trois dernières saisons. Burke n’a pas lésiné sur les embauches importantes en s’entendant notamment avec Jeremiah Masoli, William Powell, Darwin Adams, Jaelon Acklin et trois anciens Alouettes, B. J. Cunningham, Money Hunter et Patrick Levels. Notons également la présence des Québécois Antoine Pruneau et Adam Auclair au sein de la défense.

Il n’y a aucun doute que le Rouge et Noir forme une bien meilleure équipe sur papier qu’au cours des dernières années. Après n’avoir remporté que trois victoires en 2019 et en 2021, le Rouge et Noir devrait terminer la saison avec une fiche approximative de ,500.

Prédiction : 9-9

4 - Argonauts de Toronto

Le directeur général Michael « Pinball » Clemons et l’entraîneur-chef Ryan Dinwiddie ont fait de l’excellent boulot à leur première saison avec les Argos, qui ont dépassé toutes les attentes en terminant au premier rang de l’Est en 2021.

Brandon Banks s’est joint au receveur DaVaris Daniels et l’équipe a également greffé le porteur de ballon canadien Andrew Harris à sa formation. La question est de savoir si McLeod Bethel-Thompson est la solution comme quart. La recrue Chad Kelly, fils de Jim, qui a brillé pendant plus d’une décennie avec les Bills de Buffalo, a connu un bon camp et pourrait être la solution à long terme.

En défense, Henoc Muamba, Ja’Gared Davis et Shaquille Richardson sont les plus connus et Boris Bede est de retour comme botteur après une bonne première saison à Toronto.

Prédiction : 8-10