Six ans après sa dernière apparition dans un uniforme de la NFL, Colin Kaepernick s’entraînera avec les Raiders de Las Vegas cette semaine.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

La nouvelle a été rapportée par le journaliste d’ESPN Adam Schefter, mercredi en fin d’après-midi.

Kaepernick n’a pas joué depuis la fin de son contrat avec les 49ers de San Francisco en 2016, saison où il avait provoqué l’indignation d’une partie de l’Amérique en s’agenouillant durant l’interprétation de l’hymne national. Il protestait alors contre l’injustice sociale et la brutalité policière.

L’ancien quart-arrière vedette de 34 ans avait rencontré les Seahawks de Seattle en 2017, sans toutefois obtenir de contrat. Il n’a été invité à aucun entraînement depuis.

Dans une entrevue avec NBC il y a un peu plus d’un mois, le propriétaire des Raiders, Mark Davis, a mentionné qu’il croyait en Kaepernick.

Il mérite toutes les chances du monde de devenir quart-arrière dans la NFL, avait-il soutenu. Si nos entraîneurs et directeurs généraux veulent l’amener avec nous ou le veulent comme quart-arrière de l’équipe, je vais l’accueillir à bras ouverts. Je pense que Colin est un être humain très incompris. Mark Davis, propriétaire des Raiders de Las Vegas

Voilà qui est fait.

Dans une entrevue au podcast I Am Athlete en avril dernier, Kaepernick se disait d’ailleurs prêt à revenir au jeu, comme remplaçant s’il le fallait. « Mais je ne vais pas m’en contenter, avait-il précisé. Et quand je prouverai que je suis un titulaire, je veux pouvoir entrer sur le terrain en tant que tel. J’ai juste besoin d’une opportunité. »

Il avait également mentionné que, selon lui, la NFL d’aujourd’hui devrait être plus « alignée » avec ses opinions sociales.

« Il y a des “Fin au racisme” peints dans les zones de but, des “Black Lives Matter” écrits sur les casques. Tout ce que j’ai dit devrait être en accord avec ce que la ligue défend », avait-il fait valoir.

« La NFL est censée fonctionner à la méritocratie, avait-il aussi ajouté. On pourra me juger sur mon jeu. Si je ne suis pas assez bon, on me vire »