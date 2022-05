Tyrell Richards repêché au premier rang par les Alouettes

« Il aura un impact sur notre équipe dès 2022 », dit Maciocia

À talent égal, Danny Maciocia et les Alouettes choisiront toujours des joueurs québécois – et on a pu le constater à nouveau, mardi soir. Mais de l’avis de ceux qui connaissaient bien les espoirs disponibles au repêchage de la LCF de 2022, Tyrell Richards était dans une classe à part au sommet de l’encan.