Devant une foule de quelque 100 000 spectateurs, le repêchage annuel de la NFL s’est amorcé sensiblement comme le prévoyaient les spécialistes, jeudi soir à Las Vegas. Les deux premiers espoirs choisis ont été les ailiers défensifs Travon Walker et Aidan Hutchinson, qui amorceront respectivement leur carrière professionnelle avec les Jaguars de Jacksonville et les Lions de Detroit.

Miguel Bujold La Presse

C’est aux côtés de parents et amis que Walker a appris qu’il avait été le tout premier joueur choisi, lui qui n’était pas sur le site du repêchage contrairement à une vingtaine d’autres des espoirs les plus en vue.

PHOTO KIRBY LEE, USA TODAY SPORTS Aidan Hutchinson

Hutchinson aura quant à lui la chance de rester dans son État natal du Michigan. Visiblement à l’aise devant les caméras et les micros, l’ancien des Wolverines de l’Université du Michigan deviendra rapidement l’une des têtes d’affiche des Lions, qui ont justement besoin d’un peu de star power après des décennies et des décennies de futilité.

La première surprise de la soirée est survenue lors de la sélection suivante. Même s’il n’avait joué que trois matchs en raison d’une blessure à un pied la saison dernière, le demi de coin Derek Stingley fils a été choisi par les Texans au troisième rang.

Dès le choix suivant, les Jets de New York ont repêché celui qui devait être le premier demi de coin sélectionné d’après une grande majorité d’experts, Ahmad « Sauce » Gardner. Le jeu des comparaisons suivra maintenant Stingley fils et Gardner pendant des années.

Au cinquième et au septième rang, les Giants ont tenté de renforcer leurs lignes avec le chasseur de quarts Kayvon Thibodeaux, puis le bloqueur Evan Neal. Un choix avant Neal, le bloqueur Ikem Ekwonu était devenu un nouveau membre des Panthers de la Caroline, qui ont ainsi décidé d’ignorer les quarts-arrières disponibles.

Les cinq premiers espoirs à avoir été repêchés évoluent tous en défense. C’était la première fois que cela se produisait depuis 1991, alors que les six premiers joueurs choisis jouaient de ce côté du ballon.

Comme l’avaient fait les Panthers deux choix plus tôt, les Falcons d’Atlanta ont préféré prendre un joueur à une autre position que celle de quart-arrière au huitième rang, même s’ils ne possèdent actuellement aucune valeur sûre à la position la plus importante. Ils ont choisi l’ailier espacé Drake London, qui formera une imposante paire de receveurs avec l’ailier rapproché Kyle Pitts. Il faudra toutefois voir si Marcus Mariota sera capable d’en tirer profit avec constance.

A.J. Brown échangé aux Eagles

PHOTO ZACH BOLINGER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS A.J. Brown

Après que les Seahawks de Seattle eurent pris le bloqueur Charles Cross avec le neuvième choix, il y a eu une ruée vers les receveurs.

Coéquipiers chez les Buckeyes d’Ohio State, Garrett Wilson (Jets) et Chris Olave (Saints de La Nouvelle-Orléans) ont tour à tour été sélectionnés au 10e et 11e rang, puis les Lions ont acquis le 12e choix des Vikings du Minnesota afin de mettre la main sur Jameson Williams. En comptant London, c’est donc quatre ailiers espacés en cinq choix qui ont été choisis. Comme les Lions, les Saints ont conclu une transaction afin de pouvoir repêcher Olave.

On ne saura jamais si c’est parce que les receveurs qu’ils convoitaient n’allaient pas être disponibles à leur tour, mais les Eagles de Philadelphie et les Cardinals de l’Arizona ont plutôt conclu des transactions majeures afin de faire l’acquisition d’ailiers espacés.

Détenteurs de deux premiers choix, les Eagles ont choisi le plaqueur Jordan Davis au 13e rang et ont échangé le 18e choix et une sélection de troisième tour aux Titans du Tennessee en retour de l’excellent A.J. Brown. Le vétéran de trois saisons aurait accepté un contrat de quatre saisons d’une valeur de 100 millions avec Philadelphie.

Avec le 18e choix, les Titans espèrent avoir remplacé Brown avec l’ajout de Treylon Burks, un ailier espacé de 230 livres dont le style de jeu est comparable à celui de Brown.

Les Cardinals ont quant à eux obtenu Marquise Brown et un troisième choix des Ravens de Baltimore en échange du 23e choix. Brown et DeAndre Hopkins devraient normalement former l’une des paires de receveurs les plus explosives de la ligue.

Manifestement, des équipes comme les Titans et les Ravens ont refusé de payer une fortune pour garder leur receveur numéro un à long terme. Depuis que Tyreek Hill et Davante Adams ont fait sauter la banque après avoir été échangés, il y a eu un grand nombre de rumeurs de transactions au sujet de receveurs de premier plan. Jeudi soir, certaines équipes sont passées à l’acte.

Pickett reste à Pittsburgh

PHOTO KEITH SRAKOCIC, ASSOCIATED PRESS Kenny Pickett

La plupart des experts s’attendaient à peu d’action au chapitre des quarts-arrières, et ils avaient vu juste.

Le premier passeur choisi a été Kenny Pickett, qui demeurera dans le même complexe d’entraînement qu’au cours des dernières années. Puisque les Panthers de l’Université de Pittsburgh partagent le même site d’entraînement que les Steelers, ces derniers connaissaient très bien Pickett et l’ont obtenu avec le 20e choix.

Parmi tous les quarts disponibles, Pickett était considéré comme la valeur la plus sûre et celui qui était le plus prêt à jouer dans les rangs professionnels. Il fera maintenant compétition à Mitch Trubisky et à Mason Rudolph afin de devenir le successeur de Ben Roethlisberger.

Les deuxième et troisième tours du repêchage de la NFL auront lieu ce vendredi soir (19 h), alors que les quatre derniers tours se dérouleront à partir de midi, samedi.