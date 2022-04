(Montréal) Les Alouettes de Montréal ont annoncé jeudi que l’équipe accueillera deux entraîneurs provenant de chaque équipe de football universitaire du Québec, ainsi que du Blitz de Montréal, équipe professionnelle de football féminin, lors de son prochain camp d’entraînement.

La Presse Canadienne

« Nous sommes au sommet de la pyramide du football au Québec et nous voulons poser des gestes concrets en ce sens, et c’est pourquoi nous tenions à inviter tous ces entraîneurs à notre camp d’entraînement », a lancé le directeur général des Alouettes, Danny Maciocia.

Tout au long du camp, les entraîneurs auront donc l’occasion d’épier le travail des entraîneurs des Alouettes, d’échanger avec eux, en plus de participer activement aux entraînements et aux rencontres d’équipe. Le camp des Alouettes se tiendra au Stade Diablos de Trois-Rivières du 15 mai au 2 juin.

Glen Constantin (Rouge et Or de l’Université Laval), Marco Iadeluca (Carabins de l’Université de Montréal), Mathieu Lecompte (Vert et Or de l’Université de Sherbrooke), Ronald Hilaire (Redbirds de l’Université McGill), Chérif Nicolas (Gaiters de l’Université Bishop’s), Brad Collinson (Stingers de l’Université Concordia) ainsi que Saadia Ashraf (Blitz de Montréal) enverront donc deux entraîneurs de leur formation au camp des Alouettes.

Les noms des heureux élus seront dévoilés à une date ultérieure. Les Alouettes comptent sur des anciens joueurs et entraîneurs universitaires québécois dans leurs rangs, soit André Bolduc, Luc Brodeur-Jourdain et Byron Archambault.