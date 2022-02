Brian Flores est de retour dans la NFL. Les Steelers de Pittsburgh ont engagé l’ancien entraîneur-chef des Dolphins de Miami, samedi, à titre d’assistant défensif sénior. Flores se spécialisera dans le travail des secondeurs, un groupe qui comprend le joueur défensif de l’année dans la NFL, T. J. Watt.

Associated Press

Cette embauche survient moins de trois semaines après que Flores, qui est noir, ait poursuivi la NFL et trois équipes pour des pratiques d’embauche racistes présumées, après son licenciement par Miami. Flores a mené les Dolphins à des saisons gagnantes consécutives avant d’être licencié en janvier.

Flores a maintenu qu’il ne laisserait pas tomber sa poursuite même s’il se trouvait un autre poste d’entraîneur. Il rejoint une brigade défensive restructurée à Pittsburgh après le départ à la retraite du coordinateur de longue date Keith Butler. Teryl Austin a été promu pour prendre la place de Butler au début du mois.

« Je suis très enthousiaste à l’idée que Brian Flores rejoigne notre équipe d’entraîneurs, compte tenu de son expérience dans le développement et l’enseignement des joueurs défensifs au cours de sa carrière en NFL, a déclaré Mike Tomlin, l’entraîneur des Steelers, dans un communiqué. Le CV de Brian parle de lui-même et j’ai hâte qu’il apporte son expertise pour aider notre équipe. »

Tomlin est l’entraîneur-chef noir le plus ancien de la NFL et l’un des trois hommes noirs à diriger des équipes la saison dernière. Les deux autres, Flores et David Culley de Houston, ont été licenciés. Houston a ensuite engagé Lovie Smith, qui est noir, et Miami a engagé Mike McDaniel, qui est biracial.