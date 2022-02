(Vancouver) Les Lions de la Colombie-Britannique sont devenus la première équipe dans la Ligue canadienne de football à embaucher une entraîneure à temps plein, mardi, avec la nomination de Tanya Walter au poste d’adjointe à la défensive.

La Presse Canadienne

Originaire de Forestburg, en Alberta, Walter a commencé dans un rôle d’entraîneure dans une école secondaire d’Edmonton, en 2017, et a continué jusqu’à la fin de la dernière saison.

« Je suis honorée et reconnaissante envers l’organisation des Lions pour cette opportunité qu’elle m’offre de faire ce pas de grande importance dans ma carrière d’entraîneure », a déclaré Walter dans un communiqué de presse.

« J’ai très hâte de commencer à travailler avec cette équipe des Lions. »

Walter a fait ses débuts comme joueuse de football en 2013 avec le Storm d’Edmonton, de la Ligue canadienne de football féminin de l’Ouest.

Elle a aussi porté les couleurs de l’équipe provinciale de l’Alberta et de celle du Canada qui a gagné la médaille d’argent lors du Championnat du monde féminin IFAF en 2017.

« Je suis excité de cette opportunité d’ajouter Tanya à notre personnel d’entraîneurs », a commenté Rick Campbell, entraîneur-chef et codirecteur-général des Lions.

« En plus de son expérience et de son dévouement pour le football, l’éthique de travail et l’enthousiasme de Tanya seront utiles à toute notre équipe. »