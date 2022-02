Philippe Brassard, directeur de création adjoint de l’agence de publicité Cossette, nous fait part de quatre publicités qu’il a beaucoup aimées dimanche soir.

Isabelle Massé La Presse

FTX (Agence Dentsu McGarryBowen)

« Depuis le message de Google Parisian Love en 2010, on remarque davantage les entreprises technos. Il ne fallait donc pas se surprendre d’entendre parler de Meta, de NFT ou de bitcoin cette année. Je salue l’entreprise FTX qui, au lieu de faire l’erreur d’expliquer ce qu’est un bitcoin, entre deux boulettes de hamburger, a décidé d’en donner par l’entremise d’un concours télé et Twitter. Une expérience qui contribue à garder l’intérêt des spectateurs après trois heures de télé et le beat du spectacle de la mi-temps. La campagne comprenait plusieurs exécutions, dont le message principal avec Larry David, une première pour le célèbre humoriste, qui nous disait de ne pas manquer le bateau de la crypto. »

McDonald’s (Agence Wieden+Kennedy)

« Cette année, c’est environ une pub sur deux qui misait sur une célébrité. Celle de McDonald’s, intitulée Can I get Uhhhhhh avec Kanye West, a retenu mon attention. Alors que plusieurs marques optent pour le dévoilement d’un teaser la semaine avant le match, celle aux arches d’or diffusée quelques minutes avant le botté d’envoi a réussi à garder la surprise. Étonnant, connaissant l’artiste. Fait amusant, pour le Super Bowl de 2020, McDo avait conçu une pub appelée Famous Order. C’est alors la commande de Kim Kardashian West, la femme de Kanye de l’époque, qui avait volé la vedette. Cette année, le message arrive quelques jours seulement avant le documentaire Jeen-Yuhs sur la vie du musicien et diffusé sur Netflix. Coïncidence ? Sûrement pas. »

Uber Eats (Agence Special U.S.)

« À la base, le Super Bowl reste un évènement qu’on regarde en gang dans un esprit festif, les doigts collés de sauce barbecue. Il ne faut donc pas sous-estimer l’effet d’une bonne blague comme celle d’Uber Eats. Je ne sais pas si les 100 millions de téléspectateurs ont compris pourquoi Gwyneth Paltrow mange une chandelle, et ce qui est écrit sur la chandelle, mais c’est sûr qu’ils ont compris qu’Uber Eats ne livre pas juste de la nourriture… et ce, même s’ils étaient un peu sur le tailgate ! Même sans vedettes, l’histoire aurait été bonne, car l’idée de base est forte. »

Lay’s (Agence Highdive)

« L’Américain moyen consomme environ 11 000 calories durant le dimanche du Super Bowl. C’est ce qu’il devrait consommer normalement en une semaine. La pub très rythmée de Lay’s, Golden Memories, c’est ça. Un plaisir coupable. Il n’y a pas beaucoup de valeur nutritive stratégique, mais Seth Rogen et Paul Rudd sur du Shania Twain avec des blagues de Cheddar Jalapeño, de morte-vivante et de party de noces, c’est très savoureux. Comme la pub a été écrite par Seth Rogan, on obtient un montage de punchs différent de ce qu’un publicitaire de métier aurait fait. »