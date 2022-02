Après avoir analysé l’attaque des Bengals et la défense des Rams dans notre numéro de samedi, voici notre analyse de l’attaque des Rams et de la défense des Bengals.

Miguel Bujold La Presse

L’attaque des Rams

Quart-arrière

PHOTO MARK J. TERRILL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Matthew Stafford

Matthew Stafford a déjà répondu à la question que tous se posaient avant le début des éliminatoires : oui, l’ancien quart-arrière des Lions de Detroit est capable de composer avec la pression et les attentes, et fort bien en plus. Première victoire en carrière dans les éliminatoires face aux Cardinals de l’Arizona, suivie de l’élimination de Tom Brady et des champions en titre à Tampa Bay, puis la première victoire en sept matchs des Rams aux dépens des 49ers de San Francisco en finale de la Nationale. Stafford a été impeccable ou presque. Le quart de 34 ans possède l’un des bras les plus puissants de la NFL, sa précision est supérieure à la moyenne et il n’est jamais craintif derrière sa ligne. Sa lecture du jeu peut toutefois être occasionnellement défaillante, ce qui mène à des interceptions qui laissent pantois.

Ligne offensive

PHOTO KIRBY LEE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Andrew Whitworth

Le vétéran de 16 saisons Andrew Whitworth est le meneur de la ligne offensive des Rams et protège l’angle mort de Stafford en tant que bloqueur à gauche. Il affrontera son ancienne équipe dimanche, lui qui a été un choix de deuxième tour des Bengals en 2006. Whitworth s’est joint aux Rams en 2017. Un peu comme ce que l’on observe avec la tertiaire des Bengals, il n’y a pas vraiment de maillon faible au sein de la ligne offensive des Rams, mais il n’y a pas de joueur étoile, non plus, bien que le garde à droite Austin Corbett soit très solide. Le bloqueur à droite Rob Havenstein, le centre Brian Allen et le garde à gauche David Edwards complètent un quintette qui joue avec une belle chimie et qui est aussi efficace sur les jeux au sol qu’en protection de passe.

Demis offensifs

PHOTO JAYNE KAMIN-ONCEA, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Sony Michel

Lorsqu’il est question des nombreuses acquisitions qu’ont faites les Rams depuis un an ou deux, on fait rarement mention de Sony Michel. Or, le demi obtenu des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, en retour d’un choix de sixième ronde en 2022 et d’un choix de quatrième ronde en 2023, a totalisé 973 verges d’attaque en saison « régulière ». C’est toutefois Cam Akers qui a obtenu la majorité des répétitions dans le champ arrière des Rams depuis le début du tournoi. Les deux joueurs devraient obtenir un temps de jeu significatif, dimanche soir, et pourraient jouer un plus grand rôle que ce à quoi on s’attend.

Receveurs

PHOTO GARY A. VASQUEZ, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Cooper Kupp et Beckham fils

Si l’on se fie aux statistiques de 2021, Cooper Kupp est assurément le meilleur receveur de la NFL. En faisant le tour des 31 autres équipes du circuit, vous ne trouverez pas beaucoup de deuxièmes receveurs supérieurs à Odell Beckham fils. C’est donc sur une formidable paire d’ailiers espacés que peuvent compter les Rams. Sans trop faire parler de lui, Van Jefferson fait du bon boulot, tandis que l’ailier rapproché Tyler Higbee a attrapé 174 passes au cours des trois dernières saisons et est toujours une menace près de la zone des buts. Après être venu en relève à Higbee, qui s’était blessé à un genou, il y a deux semaines, Kendall Blanton a capté 5 passes pour 57 verges contre les 49ers. Un joueur de première année, Blanton avait également marqué un touché face aux Buccaneers la semaine précédente.

La défense des Bengals

Ligne défensive

PHOTO EMILEE CHINN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Sam Hubbard

Trey Hendrickson et Sam Hubbard forment une bonne paire d’ailiers défensifs, le premier étant d’abord et avant tout un chasseur de quarts typique, tandis que le second est un joueur plus complet. Hendrickson a récolté 27,5 sacs à ses 31 derniers matchs de saison et 2,5 en 3 matchs depuis le début du tournoi. Hubbard s’illustre moins souvent que son coéquipier, mais est solide dans tous les aspects du jeu, particulièrement contre la course. D. J. Reader n’a probablement jamais aussi bien joué qu’il le fait depuis le début des éliminatoires. Sa force est d’occuper deux bloqueurs, tout en congestionnant les corridors de course potentiels. On l’a cependant également vu dans le champ arrière à quelques reprises au cours des derniers matchs. Obtenu des Giants de New York dans une transaction, B. J. Hill est l’autre membre habituel du front défensif.

Secondeurs

PHOTO KATIE STRATMAN, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Logan Wilson plaque le receveur des Raiders de Las Vegas Hunter Renfrow, à Cincinnati, le 15 janvier.

La plupart du temps, les Bengals n’ont que deux secondeurs sur le jeu, soit Logan Wilson et Germaine Pratt, qui ont été des choix de troisième tour du club en 2020 et 2019, respectivement. Les deux joueurs sont efficaces en couverture de passe, ce qui donne des options au coordonnateur défensif Lou Anarumo. Wilson occupe le premier rang de la NFL avec 30 plaqués depuis le début des éliminatoires, tandis que Pratt est quatrième avec 21. Ces deux joueurs ont émergé depuis septembre.

Tertiaire

PHOTO KATIE STRATMAN, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Jessie Bates III bloque une passe destinée au receveur des Chiefs Travis Kelce (87), à Cincinnati, le 2 janvier.

Les deux meneurs de cette unité sont le demi de sûreté Jessie Bates III et le demi de coin Mike Hilton. Les deux joueurs sont instinctifs, robustes et très actifs. Chidobe Awuzie et Eli Apple sont généralement les deux demis de coin à l’extérieur, alors que Hilton est principalement utilisé à l’intérieur (slot corner). Awuzie et Apple devront élever leur niveau d’intensité d’un cran, dimanche soir. Les deux joueurs ont la mauvaise habitude d’être trop passifs lors de certains matchs de saison ou éliminatoires. Ancien des Saints de La Nouvelle-Orléans, le demi de sûreté Vonn Bell est l’autre joueur habituel de la tertiaire. Bell est le marteau de l’unité et a provoqué 13 échappés depuis le début de sa carrière en 2016, tout en n’ayant réussi que 2 interceptions.

Unités spéciales

PHOTO JAY BIGGERSTAFF, USA TODAY SPORTS Evan McPherson (2)

La recrue Evan McPherson est bien partie pour s’établir comme l’un des botteurs de précision les plus fiables de la ligue. Après avoir fait mouche sur 28 de ses 33 tentatives de placement en saison, McPherson a été parfait jusqu’à maintenant dans les éliminatoires (12 en 12). Le vétéran de 36 ans Kevin Huber est le botteur de dégagement, alors que Chris Evans (bottés d’envoi) et Trent Taylor (bottés de dégagement) sont les spécialistes des retours. Dans le classement annuel des unités spéciales de Rick Gosselin, exercice que l’analyste a commencé à faire il y a 43 ans, les Bengals ont fini au 12e rang et les Rams, au 16e.