Mesurant six pieds quatre pouces et pesant 269 livres, Mike Moore a joué 11 parties avec les Elks en 2021.

(Montréal) Les Alouettes de Montréal ont acquis le joueur de ligne défensive américain des Elks d’Edmonton Mike Moore par le biais d’une transaction, vendredi.

La Presse Canadienne

La formation albertaine reçoit en retour le joueur de ligne offensive Tony Washington, ainsi que le demi-offensif Martese Jackson. Les trois joueurs impliqués dans l’échange sont d’origine américaine.

Mesurant six pieds quatre pouces et pesant 269 livres, Moore a joué 11 parties avec les Elks en 2021, obtenant 19 plaqués défensifs et deux sacs du quart. En carrière, le joueur de 28 ans a disputé 48 parties dans la LCF, totalisant 69 plaqués défensifs, 17 sacs du quart et un échappé provoqué. Le natif de Hyattsville au Maryland a porté l’uniforme du Rouge et Noir d’Ottawa à sa saison recrue, avant de se diriger vers Edmonton pour quatre années.

« Michael est un joueur que nous aimons beaucoup, a affirmé le directeur général des Alouettes, Danny Maciocia. Il est capable de mettre la pression sur les attaques adverses et il ne recule devant personne. Il apportera beaucoup d’intensité sur le terrain. »

Tony Washington venait de disputer sa troisième saison avec les Alouettes et il totalisait 129 parties dans la LCF. Il était en voie de devenir joueur autonome le mois prochain, mais a signé un pacte d’une année avec les Elks.

Martese Jackson s’était joint aux Alouettes pendant la saison 2021.