(Santa Clara) Kyle Shanahan était un adolescent au moment où l’intense rivalité en matchs éliminatoires entre les Cowboys de Dallas et les 49ers de San Francisco a atteint son paroxysme avec la présentation de trois finales de l’Association nationale entre ces deux équipes en autant d’années.

Josh Dubow Associated Press

Voilà que Shanahan occupera un rôle de premier plan à titre d’entraîneur-chef des 49ers, et non pas comme le fils du coordonnateur à l’attaque de l’équipe, lors des retrouvailles prévues dimanche à Dallas, dans le cadre d’un duel éliminatoire de premier tour.

« Ça ne peut pas être plus cool, parce que j’ai l’impression que c’est la plus belle partie de mon enfance », a déclaré Shanahan.

« C’était en septième, huitième, neuvième année, en 1992, 1993, 1994, à chaque année. Je pensais que nous étions la meilleure équipe dans la ligue. […] Je me rappelle que j’étais sur les lignes de côté et de voir à quel point les Cowboys étaient bons. Et c’était incroyable. Et l’année suivante, d’aller à Dallas pour déterminer l’avantage du terrain. Et nous savons tous ce qui est arrivé là-bas ; celui-là n’a jamais été serré. »

Puis, Shanahan s’est lancé dans une récapitulation en profondeur du rendez-vous de la saison suivante, que les 49ers ont gagné, comme si le match avait eu lieu la semaine dernière et non il y a un quart de siècle.

« Comme vous pouvez le voir, je me rappelle encore ces matchs. Ils font partie de mon enfance. C’était du football tellement cool parce que tout le monde sait que ces trois finales de l’Association nationale, ces trois années, c’étaient les Super Bowl. »

L’histoire des confrontations 49ers-Cowboys est riche en moments mémorables, à commencer par les deux finales d’association consécutives du début des années 70, le fameux « Catch » lors de la saison 1981 et l’intense rivalité des années 90, lorsque les Cowboys ont gagné les deux premières rencontres, chemin faisant vers des triomphes au Super Bowl, et les 49ers, la troisième.

Ce sera la huitième fois que ces deux équipes s’affrontent en matchs éliminatoires. Seuls les Cowboys et les Rams, avec neuf rendez-vous, ont croisé le fer plus souvent dans pareilles circonstances depuis l’avènement du Super Bowl.

Toutefois, ce sera leur premier rendez-vous depuis 1994, lorsque les 49ers ont vaincu les Cowboys. Aussi, ce sera la première fois que ces deux organisations participent aux éliminatoires lors de la même saison depuis 1998.

« Je suis enflammé », a avoué Dan Quinn, coordonnateur à la défensive des Cowboys.

« Êtes-vous sérieux ? Les matchs Dallas-Niners du début des années 90, certaines de ces finales d’association. Je peux entendre (John) Madden et (Pat) Summerall en parler. Mon premier match éliminatoire Dallas et San Francisco. Je suis enflammé. C’est excitant. »