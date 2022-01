L’année qui vient de passer a été mouvementée pour Laurent Duvernay-Tardif, c’est le moins qu’on puisse dire.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Dans un message publié sur son compte Instagram, le joueur de ligne offensive des Jets de New York est revenu sur cette campagne tout sauf ordinaire sur le plan individuel, qui s’est terminée avec une défaite de 27-10 aux mains des Bills de Buffalo, dimanche.

« Quelle saison nous avons eue ! Beaucoup d’adaptation et de transition », a-t-il d’abord écrit.

Après une pause d’un an en 2020, où il a prêté main-forte en CHSLD à Saint-Jean-sur-Richelieu, le Québécois s’est blessé à la main droite à son camp d’entraînement avec les Chiefs de Kansas City l’été dernier. Puis, en novembre, il a accepté de lever sa clause de non-échange afin d’être échangé aux Jets de New York, une des pires équipes au classement. Il n’avait revêtu l’uniforme des Chiefs qu’une seule fois au moment de changer d’équipe.

« Merci à mes coéquipiers à New York qui m’ont accueilli comme un frère, a-t-il ajouté dans sa publication. Quand j’ai choisi de me retirer en 2020, je me suis dit que j’allais revenir sur le terrain et je suis très fier d’avoir atteint cet objectif. »

« Le football est le plus beau jeu qui soit. Je me sens privilégié de pratiquer un sport pour gagner ma vie et j’en profite à chaque instant. »

En affrontant les Bills dimanche soir, Duvernay-Tardif a retrouvé un des ses anciens coéquipiers chez les Chiefs, Mitch Morse. Une photo prise après le match aux côtés de celui-ci accompagnait son message sur Instagram.

« Cette aventure concerne les amitiés et la camaraderie et c’était agréable de terminer cette saison en jouant contre l’un de mes coéquipiers préférés de tous les temps », a-t-il conclu.

En conférence de presse, le diplômé en médecine de l’Université McGill s’est fait interroger sur ses attentes pour la suite de sa carrière, lui qui se retrouvera sur le marché des agents libres.

« Toutes les options sont sur la table présentement, a-t-il répondu. Pour moi, c’est important de regarder mon futur comme médecin. Il y a des dates limites, des petits trucs que je dois régler avec la faculté de médecine, les licences au Canada pour être sûr que je ne dois pas recommencer ce processus de huit ans que je viens de traverser. Je vais aller chercher des réponses et ensuite, je commencerai à regarder mes options du côté du football. »

Les Jets ont terminé leur saison au dernier rang de leur conférence avec 4 victoires et 13 défaites.