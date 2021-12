(Atlanta) L’ancien receveur étoile des Broncos de Denver Demaryius Thomas est décédé à l’âge de 33 ans, jeudi soir.

Paul Newberry La Presse Canadienne

Thomas a été retrouvé mort à son domicile, en banlieue d’Atlanta, a affirmé l’officier Tim Lupo, responsable de l’information du service de police de Roswell, en Géorgie.

« Les informations préliminaires révèlent que sa mort résulte d’un problème médical et nos enquêteurs n’ont actuellement aucune raison de croire le contraire », a déclaré Lupo dans un communiqué, vendredi matin.

Thomas, qui a participé au Pro Bowl cinq fois de suite et qui a remporté le Super Bowl, a cessé de jouer dans la NFL en 2019, participant à 11 matchs des Jets de New York. Il a officiellement annoncé sa retraite en juin.

Originaire de Montrose, une petite ville au sud-est de la Géorgie, Thomas a fait sa marque comme receveur à l’Université Georgia Tech.

Tim Tebow, qui a peut-être servi la passe la plus célèbre de la carrière de Thomas, a écrit sur Twitter qu’il s’est « réveillé en voyant la nouvelle dévastatrice au sujet de son coéquipier et ami ».

« Beaucoup de gens vont se souvenir de ses habiletés athlétiques, a-t-il ajouté. Mais je vais m’en souvenir pour sa gentillesse, son sourire qui illuminait la pièce, et son amour pour les personnes qui l’entouraient. »

De son côté, le quart étoile Tom Brady a publié une photo d’eux lors de la cérémonie d’intronisation au Temple de la renommée en août dernier.

« Je suis triste de m’être réveillé ce matin en apprenant la mort de mon ami Demariyus Thomas, a écrit Brady. Nous avons tous été choyés de connaître son humilité et son positivisme, et il nous manquera énormément. »

LaTonya Bonseigneur, une cousine qui a grandi avec Thomas, a déclaré à l’Associated Press que sa famille croit qu’il est décédé d’une crise d’épilepsie.

« Il faisait des crises d’épilepsie depuis plus d’un an, et nous croyons qu’il en a fait une alors qu’il était sous la douche, a confié Bonseigneur en entretien téléphonique. Il était seul, et un ami était incapable de le rejoindre, donc il a appelé son chauffeur, qui possédait une clé de la maison en raison des crises d’épilepsie, et il s’est rendu à sa résidence et l’a retrouvé allongé dans la douche. »

Thomas a montré l’étendue de son talent et les Broncos l’ont sélectionné au 22e rang du repêchage de 2010. Il a terminé sa carrière universitaire avec 120 réceptions pour des gains de 2339 verges et 14 touchés en trois saisons.

Faisant équipe avec le quart Peyton Manning, Thomas a présenté des chiffres plus élevés avec les Broncos. Lors de la saison 2012, il a réussi 94 attrapés pour des gains de 1434 verges et 10 touchés, ce qui a mené à sa première de cinq apparitions consécutives au Pro Bowl.

Thomas a réalisé plus de 100 attrapés en une saison à deux occasions, dont en 2014, quand il a établi des sommets en carrière pour les réceptions (111) et les verges (1619). Il a connu cinq saisons d’affilée de 1000 verges sur réception.

Lors de la dernière année de Manning dans la NFL, les Broncos ont vaincu les Panthers de la Caroline au Super Bowl pour couronner la saison 2015.

Quand Manning a annoncé sa retraite, la production de Thomas a diminué alors que les Broncos ont éprouvé des difficultés à trouver leur prochain quart.

Lors de la saison 2018, Thomas a été échangé aux Texans de Houston. Il n’a réussi que 23 attrapés en sept matchs avec sa nouvelle équipe et il a été libéré.

Thomas s’est entendu avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, mais il a été libéré avant le match d’ouverture. Il a conclu sa carrière avec les Jets.

En 143 matchs en carrière dans la NFL, Thomas a capté 724 ballons pour des gains de 9763 verges et 63 touchés.