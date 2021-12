(Orchard Park) Damien Harris a réussi un touché au sol de 64 verges dans des conditions venteuses et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont défait les Bills de Buffalo 14-10, lundi soir.

John Wawrow Associated Press

Le demi défensif Miles Bryant a scellé la victoire des siens en rabattant une passe de Josh Allen à la ligne des buts alors que les Bills faisaient face à un quatrième essai et 14 verges à franchir avec 1 : 55 à écouler.

Le quart Mac Jones n’a tenté que trois passes et les Patriots ont fait confiance à leur jeu au sol pour dominer les Bills 229-99 à ce chapitre.

Les Patriots (9-4) ont gagné un septième match de suite, portant à 6-0 leur fiche à l’étranger cette saison, et ils ont pris l’exclusivité du premier rang de la section Est de l’Association Américaine, devant les Bills (7-5).

Harris a conclu la rencontre avec 111 verges au sol et il a ouvert le pointage lors du neuvième jeu offensif des Patriots. Lors d’un troisième essai et cinq verges à obtenir, Harris s’est faufilé à travers une brèche au centre et il n’a pas été touché pour se rendre dans la zone des buts.

Avec un vent de plus de 60 kilomètres à l’heure au visage, l’entraîneur-chef Bill Belichick a décidé de tenter un converti de deux points. Brandon Bolden l’a réussi en passant à l’intérieur du poteau gauche.

Les Patriots n’ont jamais tiré de l’arrière de l’affrontement et le botteur Nick Folk a ajouté deux placements. Il a réussi ses deux tentatives, sur 34 et 41 verges, alors qu’il avait le vent dans le dos.

Les Bills ont encore fait preuve d’inconstance et ils ont perdu pour une quatrième fois à leurs sept dernières sorties. La troupe de Buffalo n’a pas gagné deux matchs de suite depuis une séquence de quatre gains allant du 19 septembre au 10 octobre.