Football

Poursuite

Les Rams et la NFL paieront 790 millions US à St. Louis

(St. Louis) La NFL et le propriétaire des Rams de Los Angeles, Stan Kroenke, paieront 790 millions US pour régler une poursuite intentée par des intérêts de St. Louis à la suite de la relocalisation du club du Missouri vers la Californie, selon un communiqué conjoint de la ville et du comté de St. Louis.