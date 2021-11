PHOTO JAE C. HONG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Les Rams et la NFL paieront 790 millions US à St. Louis

(St. Louis) La NFL et le propriétaire des Rams de Los Angeles, Stan Kroenke, paieront 790 millions US pour régler une poursuite intentée par des intérêts de St. Louis à la suite de la relocalisation du club du Missouri vers la Californie, selon un communiqué conjoint de la ville et du comté de St. Louis.

Jim Salter Associated Press

Les détails de l’entente n’ont pas été dévoilés, pas plus que les montants précis versés par Kroenke et les propriétaires de 31 autres formations de la NFL.

Les autorités de St. Louis n’ont pas encore déterminé de quelle façon ces fonds seront utilisés.

Le règlement, obtenu en médiation, met fin à des procédures de quatre ans et demi. Kroenke et la NFL ont échoué dans leurs tentatives de voir la poursuite déboutée ou au moins déplacée vers une autre juridiction. Les tribunaux ont de leur côté répondu positivement aux demandes de St. Louis de révéler les informations financières des propriétaires, ce qui a eu pour effet ce règlement rapide.

La poursuite de plus d’un milliard, déposée en 2017 au nom de la ville de St. Louis, du comté de St. Louis et du St. Louis Regional Convention ans Sports Complex Authority, devait être entendue le 10 janvier. Elle prétendait que le déménagement des Rams vers Los Angeles a privé la région de millions de dollars en taxes diverses, qu’il avait été fomenté dès 2013, que l’équipe a par la suite menti sur ses intentions et que la ligue a ignoré ses propres règles de relocalisation en permettant ce déménagement.

La NFL, les Rams et Kroenke arguaient que ces règles ne sont pas coulées dans le béton et que la ligue avait le droit d’approuver ce déménagement qui était clairement dans les intérêts de la ligue et des propriétaires des 32 équipes.

Une série de revers devant les tribunaux de la part de Kroenke et la NFL ont accéléré le règlement dans cette affaire.