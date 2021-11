Football

Les Alouettes

Éviter de regarder trop loin

La saison régulière des Alouettes prendra fin, vendredi soir (19 h 30) au stade Percival-Molson, alors qu’ils affronteront le Rouge et Noir d’Ottawa pour la quatrième fois cette saison. Khari Jones et ses joueurs ont gagné les trois premiers duels et veulent compléter le balayage.