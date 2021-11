L’ex-entraîneur-chef des Raiders de Las Vegas Jon Gruden a intenté une poursuite contre le commissaire Roger Goodell et la NFL, puisqu’il estime qu’une « mise en scène planifiée et malveillante » a été mise sur pied afin de détruire sa carrière en diffusant publiquement ses vieux courriels offensants.

Josh Dubow Associated Press

La poursuite a été déposée à la Cour de district du comté de Clark, au Nevada, jeudi, exactement un mois après que Gruden eut démissionné de son poste d’entraîneur-chef des Raiders à la suite de la publication de ses courriels par le Wall Street Journal et le New York Times.

Ces courriels expédiés à l’ex-dirigeant de l’équipe de football de Washington Bruce Allen entre 2011 et 2018, alors que Gruden était analyste au réseau ESPN, contenaient des commentaires racistes, misogynes et homophobes. Ils sont tirés d’un total de 650 000 courriels recueillis pendant une enquête portant sur la culture d’entreprise de l’équipe de football de Washington.

L’avocat de Gruden, Adam Hosmer-Henner, a déclaré par voie de communiqué que la partie défenderesse « a choisi de couler au Wall Street Journal et au New York Times quelques courriels privés de Gruden afin de ternir sa réputation et de le forcer à démissionner ».

Le porte-parole de la NFL, Brian McCarthy, a nié les allégations.

« Ces allégations sont totalement fausses et la NFL les contestera sans relâche », a dit McCarthy.