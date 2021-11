Lors de l’entraînement des Alouettes, mercredi, aucun des cinq postes de la ligne offensive n’était occupé par le même joueur qui l’occupait en première moitié de saison. Et avec un quart-arrière qui aime demeurer derrière sa ligne protectrice comme Trevor Harris, ce n’est certainement pas l’idéal.

Miguel Bujold La Presse

Ce remaniement est bien sûr attribuable aux nombreuses blessures qui ont frappé le quintette au cours des dernières semaines. Tony Washington (cheville) et Philippe Gagnon (bas de jambe) ont raté l’entraînement de mercredi, tandis que Sean Jamieson, qui se remet d’une blessure à un genou, reprend graduellement.

Washington s’était entraîné mardi, et pourrait être à son poste de bloqueur à gauche afin de protéger l’angle mort de Harris, samedi (13 h). Les Alouettes accueilleront alors les Blue Bombers de Winnipeg et leur redoutable front défensif. Gagnon ratera toutefois le match et sera remplacé par David Foucault au poste de garde à gauche.

Kristian Matte jouera quant à lui un deuxième match de suite comme centre après avoir été le garde à droite durant la majorité de la saison. De son côté, Landon Rice s’est entraîné au poste de garde à droite, mercredi, lui qui a été le bloqueur de ce côté lors des 12 premiers matchs de la saison. C’est la recrue Nick Callender qui était le bloqueur à droite, mercredi.

Bref, ça continue de bouger sur la ligne et c’est un peu inquiétant à deux semaines du début des éliminatoires.

On avait les cinq mêmes joueurs durant les sept premières semaines de la saison et il y a une chimie qui s’était développée. Il faut un peu repartir à zéro. Mais la plupart des membres de notre groupe jouent ensemble depuis un certain temps. Kristian Matte

« Ce n’est peut-être pas l’idéal, mais on a une semaine d’entraînement pour se préparer. Il faut être capables de se débrouiller et d’être polyvalents. J’ai confiance pour le match de cette semaine. »

Jamieson faisait du bon boulot au milieu de la ligne offensive avant de se blesser. Le centre devrait être de retour au jeu à temps pour les éliminatoires, ce qui permettrait aux Alouettes d’utiliser Matte comme garde, puisqu’il est particulièrement bon sur les jeux au sol. Khari Jones s’attend également à ce que Washington et Gagnon jouent dans les éliminatoires.

« Il n’y a encore rien qui est coulé dans le béton. On essaie différentes combinaisons pour se préparer à toute éventualité », a indiqué Jones.

« Oui, c’est un peu inquiétant à ce stade de la saison, mais je pense que certains de nos joueurs seront de retour au jeu sous peu. Ils pourraient tous être de retour lorsqu’on aura vraiment besoin d’eux. D’ici là, il faudra se débrouiller comme on le pourra. »

La ligne offensive a été efficace sur les jeux au sol dans la défaite de samedi dernier face aux Blue Bombers. Son jeu en protection de passe a toutefois laissé à désirer. Harris n’est pas aussi mobile que le sont Vernon Adams fils et Matthew Shiltz, ce qui rend le jeu de la ligne en protection de passe encore plus essentiel.

« C’est sûr qu’il est un quart-arrière avec un style de jeu différent, alors qu’on le veuille ou non, il faut changer la façon dont on fait les choses un peu. On a ajusté notre plan de match la semaine dernière. On est un peu en mode apprentissage », a expliqué Matte.

Prise deux contre les Bombers

Jones et ses joueurs auront une deuxième occasion en une semaine de se mesurer aux Blue Bombers, qui ont annoncé mercredi que le quart Zach Collaros ne jouerait pas à Montréal. Collaros sera remplacé par Sean McGuire, une décision qui n’est pas étonnante étant donné que les Bombers sont déjà assurés de terminer au premier rang de l’Ouest.

Rappelons que c’était l’égalité, 21-21, après les trois premiers quarts, samedi dernier à Winnipeg. Les Bombers ont inscrit les 10 derniers points au quatrième quart pour l’emporter, 31-21, leur 10e victoire de suite.

« On était tous déçus parce qu’on savait qu’on n’avait pas gardé notre pied sur l’accélérateur. On a eu une bonne série en attaque au début du troisième quart et notre défense a bien joué, mais rendu au quatrième, on dirait qu’ils ont pris de la force alors que nous, on a ralenti », a dit Matte.

« Je pense qu’on a effectué plusieurs bonnes choses en attaque, on a réussi de longs jeux, on a eu du succès au sol et on a été opportunistes près de la zone des buts », a quant à lui analysé Harris, qui obtiendra un deuxième départ avec sa nouvelle équipe et son premier au stade Percival-Molson, samedi.

Il semble d’ailleurs de plus en plus évident que Harris sera le quart des Alouettes pour le reste de la saison s’il reste en santé. Jones a essentiellement confirmé que Vernon Adams fils ne jouerait plus en 2021, mercredi, tandis que Shiltz est blessé à un genou.

« Je m’attends à ce que Matt revienne au jeu, et on espère que ce sera prochainement. »

À l’heure actuelle, ce sont les recrues Shea Patterson et Quinten Dormady qui sont les réservistes de Harris. « Aucun de nos trois quarts actuels ne faisait partie de l’équipe au camp d’entraînement », a d’ailleurs noté Jones.

Le jeu de la ligne devant Harris sera donc doublement important lors des deux derniers matchs de la saison. Disons que ce ne serait pas l’idéal que Patterson ou Dormady obtienne son premier départ dans la LCF dans un match éliminatoire.