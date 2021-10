Football

Le Rouge et Or prend une revanche de 45-2 sur le Vert & Or

Une fois n’est pas coutume ! Battu à Sherbrooke, le 11 septembre, le Rouge et Or a remis les pendules à l’heure, dimanche après-midi au Stade Telus-Université Laval, en signant une victoire de 45-2 contre le Vert & Or devant 10 514 spectateurs.