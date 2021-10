L’entraîneur-chef des Raiders de Las Vegas Jon Gruden aurait tenu des propos racistes au sujet du directeur de l’Association des joueurs de la NFL DeMaurice Smith dans un courriel envoyé il y a 10 ans, et la NFL a réagi rapidement — et sévèrement — à ces révélations vendredi.

Barry Wilner Associated Press

Une enquête du Wall Street Journal a souligné que Gruden, qui travaillait à l’époque pour le réseau ESPN, aurait émis des propos racistes au sujet du visage de Smith.

« Le courriel de Jon Gruden dénigrant DeMaurice Smith est épouvantable, odieux et totalement contraire aux valeurs de la NFL, a déclaré le porte-parole de la NFL Brian McCarthy. Nous condamnons ces propos et nous excusons pour les conséquences que ce courriel aurait pu avoir pour M. Smith ou quiconque. »

La ligue analyse le dossier et une source au fait de la situation a mentionné à l’Associated Press que des mesures disciplinaires pourraient être imposées à Gruden. Cette personne a requis l’anonymat puisque les détails de l’enquête de la ligue ne sont pas supposés être publics.

Les propos controversés de Gruden contenus dans un courriel auraient été adressés au président de l’équipe de football de Washington de l’époque, Bruce Allen, pendant le lock-out décrété par la ligue en 2011. Gruden a confié au quotidien qu’il était fâché du lock-out pendant les négociations pour renouveler le contrat de travail dans la NFL, et qu’il ne croyait pas aux démarches du syndicat des joueurs. Il s’est excusé pour la remarque, a rapporté le’WSJ’.

Pendant une enquête effectuée cet été et portant sur des allégations de comportements inappropriés en milieu de travail au sein de l’équipe de football de Washington, « la ligue a été informée de l’existence de courriels problématiques qui dépassaient le cadre de l’enquête », a ajouté McCarthy.

« Depuis quelques mois, à la requête du commissaire (Roger Goodell), les cadres de la NFL ont relu et analysé le contenu de plus de 650 000 courriels, dont celui qui a été expédié à l’employé d’un club. Plus tôt cette semaine, les cadres ont présenté les conclusions de l’enquête au commissaire et partagent avec les dirigeants des Raiders les courriels attribués à l’entraîneur Gruden. »