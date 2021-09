(Toronto) Le demi à l’attaque des Alouettes de Montréal William Stanback est l’un des trois lauréats du titre de joueur de la dernière semaine dans la Ligue canadienne de football.

La Presse Canadienne

Stanback a été le troisième joueur sélectionné par le panel, derrière le quart des Roughriders de la Saskatchewan Cody Fajardo et le demi défensif des Argonauts de Toronto Shaquille Richardson.

Le porteur de ballon des Alouettes a réussi un quatrième match de plus de 100 verges cette saison — une marque personnelle — et un huitième dans la LCF quand il a franchi 133 verges et marqué un touché en 19 courses dans la défaite de 30-27 subie aux mains des Argonauts.

Stanback, qui mène la ligue avec 618 verges et deux touchés.

Fajardo a obtenu la plus haute distinction en complétant 24 de ses 31 passes pour 279 verges et un touché contre une interception dans la victoire de 31-24 des Riders aux dépens des Lions de la Colombie-Britannique. Il a aussi inscrit un majeur sur une course d’une verge.

Finalement, Richardson a réussi quatre plaqués et un autre sur les unités spéciales en plus de provoquer un échappé et d’intercepter une passe de Vernon Adams fils dans le gain des Argos.

La septième interception en carrière de Richardson a mené au placement qui s’est avéré la différence dans cette rencontre.