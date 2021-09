(Kansas City) L’entraîneur-chef des Chiefs de Kansas City, Andy Reid, a obtenu son congé de l’hôpital, lundi.

Dave Skretta Associated Press

Reid a été conduit à l’hôpital de l’Université du Kansas après qu’il eut souffert de déshydratation après la défaite de 30-24 subie aux mains des Chargers de Los Angeles, dimanche.

Le porte-parole des Chiefs, Ted Crews, a indiqué que Reid était en grande forme et qu’il prévoyait passer au complexe d’entraînement plus tard en journée. Entre-temps, les Chiefs ont regardé les vidéos de la rencontre de dimanche et ont tenu leurs réunions avec les coordonnateurs Steve Spagnuolo, Eric Bieniemy et Dave Toub.

Reid a dirigé le match entier, disputé sous une chaleur inhabituelle pour Kansas City à ce temps-ci de l’année, le mercure atteignant 90 degrés Fahrenheit, soit plus de 32 degrés Celsius. Il s’est aussi adressé à l’équipe dans le vestiaire après la rencontre avant d’être examiné par le personnel médical des Chiefs, qui ont décidé de lui faire passer plus de tests et de le placer en observation.

Âgé de 63 ans, Reid devrait être de retour à son poste dimanche, quand les Chiefs rendront visite aux Eagles à Philadelphie.

Les Chiefs n’ont pas fourni plus de détails sur le malaise de Reid.