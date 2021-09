(Los Angeles) Le quart des Chargers de Los Angeles Justin Herbert a appris moins d’une minute avant le début du match contre les Chiefs de Kansas City qu’il allait participer à un premier jeu dans la NFL.

Joe Reedy Associated Press

Environ un an plus tard, Herbert a émergé comme l’un des meilleurs jeunes quarts de la ligue et il n’y aura pas de surprise quand les Chargers vont accueillir Dak Prescott et les Cowboys de Dallas.

« Je n’ai pas passé trop de temps à réfléchir à ça. Je pense que nous regardons toujours de l’avant, a mentionné Herbert. Nous avons un bon match contre les Cowboys, dimanche, et nous faisons tout en notre possible pour nous préparer et nous donner une chance de gagner. »

Herbert et son attaque ont déclaré après la victoire de 20-16 contre l’Équipe de football de Washington qu’ils seraient meilleurs. Herbert a lancé une passe de touché et une interception, mais il a amassé 337 verges aériennes. La ligne à l’attaque n’a permis que huit pressions sur le quart et deux sacs.

Herbert a aussi dirigé une attaque qui a converti 14 tentatives en troisième essai et qui a écoulé les sept dernières minutes de jeu grâce à une séquence de 15 jeux. Il affrontera une défensive des Cowboys qui a accordé 379 verges aériennes lors d’une défaite de 31-29 contre les Buccaneers de Tampa Bay.

La facette du jeu que Herbert priorisera est la sécurité du ballon, après que les Cowboys eurent provoqué trois revirements la semaine dernière.

Prescott n’a montré aucun signe de rouille à son premier match depuis qu’il a subi une grave blessure à la cheville qui a mis fin à sa dernière saison. Il a obtenu plus de 400 verges aériennes pour la huitième fois de sa carrière et il a égalé un sommet personnel avec 32 passes complétées.

PHOTO JEREMY REPER, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Dak Prescott

Prescott ne regarde toutefois pas les statistiques individuelles. La chose la plus importante pour lui est d’aider les Cowboys à éviter d’amorcer la saison avec deux défaites de suite pour une première fois depuis 2010.

Tu dois aider ton équipe et tout faire pour obtenir la victoire, a-t-il insisté. Il y a eu plusieurs jeux dans ce match sur lesquels j’aurais pu être meilleur ou j’aurais pu changer quelque chose. Ç’aurait pu nous aider à gagner cette partie. Dak Prescott, quart des Cowboys de Dallas

Les Cowboys pourraient être privés de quatre joueurs qui ont été partants contre les Buccaneers, dont l’ailier défensif DeMarcus Lawrence, qui ratera au moins six semaines d’activités en raison d’une blessure au pied.

Le receveur Michael Gallup a subi une élongation au mollet contre les Buccaneers et il ratera au moins trois semaines de jeu. La journée après cette rencontre, le bloqueur à droite La’el Collins a été suspendu cinq matchs pour avoir enfreint la politique d’abus de substances de la NFL. Randy Gregory a quant à lui été déclaré positif à la COVID-19.

C’est un début inquiétant pour l’entraîneur-chef Mike McCarthy, après que des blessures eurent entaché ses débuts à Dallas en 2020. Prescott n’a pas joué après la cinquième semaine d’activités. Ses trois meilleurs joueurs de ligne, Collins, le bloqueur à gauche Tyron Smith et le garde à droite Zack Martin, n’ont pas joué ensemble la saison dernière et ils ne le feront pas cette année avant au moins le septième match.

La bonne nouvelle pour les Cowboys, c’est que Martin effectuera ses débuts cette saison. Il a raté le premier match de la campagne en raison de symptômes de COVID-19.

Derrière cette ligne à l’attaque amochée, le porteur de ballon Ezekiel Elliott n’a amassé que 33 verges en 11 courses contre les Buccaneers. Elliott a cependant été efficace en protection de passe et il a effectué plusieurs blocs clés. McCarthy a assuré qu’Elliott ne se plaignait jamais de son nombre de portées.

« Si tu connais le football, si tu es dans ce stade, tu peux dire quand un joueur connaît un bon match même s’il n’a pas les meilleures statistiques », a souligné Elliott.