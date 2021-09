La deuxième semaine du calendrier de la NFL s’amorcera jeudi soir alors que les Giants de New York, qui continuent de décevoir, seront dans la capitale américaine pour y affronter l’équipe de Washington. Cette dernière sera quant à elle privée des services du quart-arrière Ryan Fitzpatrick. Voici notre premier état des forces de la saison.

Miguel Bujold La Presse

1 – Buccaneers de Tampa Bay (1-0) – La tertiaire était déjà la seule faiblesse potentielle des Bucs, et le demi de coin Sean Murphy-Bunting s’est blessé à une épaule et ratera au moins un mois de jeu. L’organisation a donc embauché le vétéran Pierre Desir, qui est actuellement dans son équipe d’entraînement.

2 – Chiefs de Kansas City (1-0) – La priorité des Chiefs était d’améliorer leur ligne offensive durant la saison morte, et l’unité a relativement bien joué à son premier match, elle qui a accordé deux sacs aux Browns de Cleveland. Si l’on se fie au site officiel des Chiefs, Laurent Duvernay-Tardif s’est entraîné avec l’équipe la semaine dernière et aurait pu jouer, mais a été laissé de côté.

3 – Seahawks de Seattle (1-0) – Lorsqu’il a repêché Rashaad Penny au premier tour en 2018, le DG John Schneider avait raconté qu’il avait rapidement reçu une offre pour l’échanger à une autre équipe, proposition qu’il a refusée. Avec le recul, les Seahawks ne prendraient sûrement pas la même décision. Le porteur de ballon s’est blessé une fois de plus, dimanche dernier, cette fois à un mollet.

4 – Rams de Los Angeles (1-0) – Excellente entrée en matière de Matthew Stafford, qui a complété 20 de ses 26 passes pour 321 verges et 3 touchés. Pour le moment, c’est le joueur de troisième année Darrell Henderson fils qui est le demi offensif régulier de l’équipe. Il a porté le ballon 16 fois, alors que Sony Michel ne l’a fait qu’une seule fois.

5 – 49ers de San Francisco (1-0) – Comme on le sait, la saison 2020 des 49ers a rapidement été gâchée par les blessures, et c’est mal parti cette année : le demi de coin Jason Verrett (ligament croisé antérieur) ratera toute la saison, et le porteur de ballon Raheem Mostert (genou) ne reviendra pas au jeu avant le milieu du calendrier.

6 – Saints de La Nouvelle-Orléans (1-0) – La performance de Jameis Winston à son premier départ de la saison a été franchement étonnante. Cinq passes de touché sans son meilleur receveur, Michael Thomas ? On ne l’avait pas vue venir, celle-là.

7 – Steelers de Pittsburgh (1-0) – Comme c’est presque toujours le cas, le jeu de Ben Roethlisberger a été nettement supérieur en deuxième demie qu’il l’a été en première, dimanche dernier. Il reste que, dans l’ensemble, sa performance n’a pas été très rassurante pour les Steelers.

8 – Cardinals de l’Arizona (1-0) – Si les Cards jouent toujours comme ils l’ont fait à Nashville, ce sont peut-être les quatre équipes de la division Ouest de la Nationale qui participeront aux séries éliminatoires. Kyler Murray semble sur le point d’élever son niveau de jeu au rang de celui des super-étoiles du circuit.

9 – Browns de Cleveland (0-1) – Comme ç’avait été le cas en janvier dernier, les Browns ont été incapables de finir le travail à l’Arrowhead Stadium. Il ne leur manque pas grand-chose afin de venir à bout des puissants Chiefs de Kansas City.

10 – Bills de Buffalo (0-1) – La ligne offensive des Bills, pourtant considérée comme l’une des bonnes de la NFL, a été malmenée par le front défensif des Steelers de Pittsburgh, dimanche. Elle a écopé de plusieurs pénalités et a accordé trois sacs, un total qui aurait été plus élevé, n’eût été des qualités athlétiques de Josh Allen.

11 – Chargers de Los Angeles (1-0) – Les Chargers ont laissé filer des avances à plusieurs occasions en 2020, ce qui leur a possiblement coûté une place en séries au final. Ils sont toutefois parvenus à gagner un match serré en lever de rideau à Washington alors que Justin Herbert a lancé pour 337 verges contre une bonne défense.

12 – Broncos de Denver (1-0) – Selon les rumeurs qui ont circulé au cours des derniers jours, Jeff Bezos, fondateur d’Amazon, serait intéressé à acheter les Broncos, qui appartiennent à la famille Bowlen depuis 1984. Pat Bowlen est mort en 2019.

13 – Raiders de Las Vegas (1-0) – Si Maxx Crosby est toujours aussi bon qu’il l’a été lundi soir, les difficultés des Raiders à presser le quart-arrière pourraient être chose du passé. L’ailier défensif a excellé durant toute la rencontre face aux Ravens de Baltimore. Par ailleurs, Crosby a ouvertement raconté qu’il souffrait d’alcoolisme, mais qu’il est sobre depuis un an et demi.

14 – Ravens de Baltimore (0-1) – Chaque année, quelques équipes voient leur saison être bousillée par les blessures. Ce fut le cas des 49ers de San Francisco et des Broncos de Denver en 2020. Et la liste des blessés des Ravens continue de s’allonger, alors que J. K. Dobbins, Gus Edwards, Marcus Peters et L. J. Fort rateront tous la saison. L’équipe devra également se passer de plusieurs autres partants à court terme.

15 – Cowboys de Dallas (0-1) – Les doutes au sujet de l’état de santé de Dak Prescott ont vite pris le bord, n’est-ce pas ? À défaut d’avoir été très bonne contre les Buccaneers de Tampa Bay, la défense des Cowboys a joué avec beaucoup plus d’intensité qu’elle ne l’a fait la saison dernière. Un pas dans la bonne direction.

16 – Dolphins de Miami (1-0) – Même si ce n’était que le premier match de la saison, c’est une très grosse victoire qu’ont remportée les Dolphins à Foxboro. À moins que les Bills de Buffalo connaissent une saison décevante, les Dolphins et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre batailleront pour le deuxième rang et peut-être ainsi pour une place en séries.

17 – Patriots de la Nouvelle-Angleterre (0-1) – Si Damien Harris n’avait pas échappé et perdu le ballon dans les dernières minutes du match contre Miami, les Pats l’auraient fort probablement emporté. Il est très inhabituel de voir l’équipe de Bill Belichick perdre un match de cette façon.

18 – Packers de Green Bay (0-1) – Une position un peu basse après un seul match, certes, mais les Packers ne méritent pas mieux après leur contre-performance face aux Saints de La Nouvelle-Orléans. Et leur premier match n’aidera certainement pas à éloigner la controverse…

19 – Titans du Tennessee (0-1) – Les Titans aussi ont été très décevants à leur premier match. La ligne offensive a accordé pas moins de cinq sacs à Chandler Jones, et le « big three » composé de Derrick Henry, A. J. Brown et Julio Jones n’a totalisé que 155 verges d’attaque.

20 – Eagles de Philadelphie (1-0) – Ne serait-ce que pour une semaine, Jalen Hurts a donné raison aux Eagles d’avoir confiance en lui, jouant son meilleur match dans la NFL : 27 en 35 pour 264 verges, 3 touchés et aucune interception. Mais rappelons que c’était contre les Falcons d’Atlanta, qui possèdent peut-être la pire défense de la ligue.

21 – Colts d’Indianapolis (0-1) – L’ancien quart des Eagles, Carson Wentz, a bien joué, lui aussi. À son premier match dans l’uniforme des Colts, Wentz a touché la cible 25 fois en 38 tirs pour des gains de 251 verges et 2 touchés. Notons toutefois que 12 de ses passes ont été complétées à des demis offensifs.

22 – Bengals de Cincinnati (1-0) – Les Bengals n’ont pas fait grand-chose pour améliorer la ligne devant Joe Burrow durant la saison morte et le quart a été victime de cinq sacs dès son premier match de la saison. En ce sens, le demi Joe Mixon (150 verges d’attaque contre les Vikings du Minnesota) devra calmer les ardeurs des défenses adverses en connaissant du succès au sol.

23 – Panthers de la Caroline (1-0) – La jeune défense des Panthers a été dominante avec une récolte de six sacs, mais c’était aux dépens d’un quart-arrière recrue, Zach Wilson, et de l’une des pires lignes offensives de la NFL, celle des Jets de New York. Attendons donc un peu avant de nous emporter.

24 – Vikings du Minnesota (0-1) – Dalvin Cook s’est autoproclamé le meilleur demi offensif de la ligue il n’y a pas si longtemps et il est effectivement un très bon joueur. Sauf que les meilleurs porteurs de ballon n’échappent pas le ballon pour faire perdre leur équipe en prolongation comme Cook l’a fait à Cincinnati.

25 – L’équipe de Washington (0-1) – Blessé à une hanche, Ryan Fitzpatrick ratera de six à huit semaines de jeu. C’est Taylor Heinicke, qui avait livré une performance inspirée contre Tom Brady et les Bucs en séries l’hiver dernier, qui remplacera Fitzpatrick.

26 – Bears de Chicago (0-1) – Si leur défense n’élève pas son niveau de jeu significativement, la saison sera longue pour les Bears. À quand le premier départ de Justin Fields ?

27 – Texans de Houston (1-0) – S’il est vrai que les Texans veulent obtenir six joueurs ou choix au repêchage en retour de Deshaun Watson, ils devront s’armer de patience. Aucune équipe n’acceptera de payer pareil prix tant et aussi longtemps que les problèmes personnels du quart ne seront pas réglés.

28 – Giants de New York (0-1) – Disputant son premier match depuis sa blessure à un genou, Saquon Barkley n’a gagné que 26 verges en 10 courses. Les partisans des Giants ne s’attendaient certainement pas à une défaite à domicile par deux touchés aux mains des Broncos de Denver pour amorcer la saison.

29 – Jets de New York (0-1) – Une autre équipe décimée par les blessures en cette jeune saison. Les Jets avaient déjà perdu les services de Carl Lawson (tendon d’Achille) et de Jarrad Davis (cheville), et ils devront maintenant remplacer leur bloqueur à gauche Mekhi Becton (genou) et le vétéran demi défensif Lamarcus Joyner (triceps).

30 – Lions de Detroit (0-1) – Les Lions ont au moins eu le mérite de se battre jusqu’à la fin contre les 49ers. Ils perdaient par quatre touchés (38-10) au milieu du troisième quart, mais se sont finalement inclinés 41-33. On s’encourage comme on peut.

31 – Falcons d’Atlanta (0-1) – On s’attendait déjà à très peu de la part des Falcons en 2021, et ça risque d’être pire que prévu. Une défaite de 32-6 à domicile contre les Eagles de Philadelphie ? Ouf, ça commence mal.

32 – Jaguars de Jacksonville (0-1) – Dans ses trois saisons universitaires, Trevor Lawrence a lancé quatre, huit et cinq interceptions. Il en a lancé trois à son premier match avec les Jaguars. Bienvenue dans la NFL !