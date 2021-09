Football

Division Sud de la Conférence nationale

Brady et les Bucs sont fin prêts

C’est ce jeudi soir que Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay amorceront la défense de leur titre du Super Bowl en recevant la visite de Dak Prescott et des Cowboys de Dallas. Mieux entouré qu’il ne l’a jamais été au cours de sa glorieuse carrière, Brady visera un huitième trophée Lombardi. Voici notre huitième et dernière analyse à l’aube de cette nouvelle saison de la NFL.