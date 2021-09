Il y a les Chiefs et les autres

Pour Patrick Mahomes et les Chiefs de Kansas City, il n’y a qu’un seul objectif : remporter le Super Bowl. Pour leurs trois rivaux de division, l’objectif est plutôt de viser le deuxième rang et une participation aux éliminatoires. Voici notre troisième analyse d’une série de huit en prévision du début de la saison de la NFL, le 9 septembre.

Miguel Bujold La Presse

LES CHIEFS DE KANSAS CITY

L’aura d’invincibilité des Chiefs s’est envolée avec leurs chances de gagner un deuxième Super Bowl de suite, en février dernier. La raclée de 31-9 qu’ils ont subie aux mains des Buccaneers aura servi à nous rappeler qu’une attaque ne possède essentiellement rien si elle ne possède pas une bonne ligne.

Le directeur général Brett Veach s’est donc assuré que l’histoire ne se répéterait pas en 2021. Il a d’abord accordé un contrat de cinq ans d’une valeur approximative de 80 millions au garde et ancien des Patriots Joe Thuney. Veach a ensuite échangé son premier choix aux Ravens en retour du bloqueur Orlando Brown fils, qui protégera l’angle mort de Patrick Mahomes. Les vétérans Kyle Long et Austin Blythe ont également été embauchés.

Laurent Duvernay-Tardif s’est blessé à une main durant le camp, mais il n’était pas clair s’il serait de retour avec les partants ou s’il occuperait plutôt un poste de réserviste en début de saison.

Le Québécois n’a pas joué depuis la victoire des siens au Super Bowl contre les 49ers.

Mahomes pourra encore lancer le ballon à ses deux cibles préférées, Travis Kelce et Tyreek Hill. Mecole Hardman devrait jouer un plus grand rôle à l’attaque à la suite du départ de Sammy Watkins, qui est maintenant un membre des Ravens.

Le demi offensif Clyde Edwards-Helaire a connu une bonne première saison, mais a ralenti en deuxième moitié. Il reste qu’avec Mahomes, une ligne renforcée, Kelce, Hill et Edwards-Helaire, ce ne sera pas un problème de marquer des points pour les Chiefs encore une fois cette année.

Le coordonnateur Steve Spagnuolo soutire généralement le maximum d’une défense qui n’est pas la plus impressionnante sur papier. Le plaqueur Chris Jones et le demi de sûreté Tyrann Mathieu demeurent les deux meilleurs joueurs de l’unité.

Les jeunes demis défensifs L’Jarius Sneed et Juan Thorhill ont amélioré la tertiaire, et le secondeur intérieur Anthony Hitchens et le demi de sûreté Daniel Torensen sont constants et fiables à défaut d’être de grands athlètes. Engagé à fort prix, l’ailier défensif Frank Clark a été ordinaire à ses deux premières saisons à Kansas City et peut en donner davantage.

Andy Reid et les Chiefs possèdent le talent pour remporter un troisième titre de conférence consécutif, mais il y a d’autres grosses pointures dans l’Américaine, dont les jeunes Bills. Si leurs joueurs clés restent en santé, les Chiefs devraient minimalement terminer au premier rang de leur division pour la sixième année de suite sans trop de difficulté.

Notre prédiction : 14-3

BRONCOS DE DENVER

PHOTO RON CHENOY, USA TODAY SPORTS Teddy Bridgewater, quart-arrière des Broncos de Denver

Si les Broncos obtiennent un bon rendement de leurs quarts-arrières, une place en séries est un objectif réaliste. Drew Lock est capable du meilleur comme du pire, et c’est pour cette raison que l’entraîneur-chef Vic Fangio a choisi de remettre le ballon au nouveau venu Teddy Bridgewater, un quart qui commet rarement des erreurs qui coulent son équipe.

Bridgewater lancera le ballon à un groupe de receveurs talentueux et l’un des plus prometteurs de la NFL. Courtland Sutton se remet d’une déchirure d’un ligament croisé antérieur qui lui a fait rater presque toute la saison 2020, mais devrait être le meneur du groupe, qui comptera également sur les jeunes Jerry Jeudy, Noah Fant, Tim Patrick et K. J. Hamler.

En grande partie grâce à l’émergence du bloqueur à gauche Garett Boles, la ligne offensive des Broncos n’est pas vilaine et devrait continuer de s’améliorer en recevant les enseignements de Mike Munchak. Les gardes Graham Glasgow et Dalton Risner sont efficaces et le jeune centre Lloyd Cushenberry III devrait devenir un bon partant.

Au sol, Melvin Gordon III partagera le boulot avec le choix de deuxième tour Javonte Williams, qui était considéré comme l’un des meilleurs demis offensifs disponibles au repêchage. Notons que le natif du Colorado Phillip Lindsay ne fait plus partie du club et porte maintenant les couleurs des Texans.

Les Broncos possèdent quelques très bons joueurs défensifs qui n’obtiennent pas la publicité qu’ils méritent, à commencer par Justin Simmons, l’un des bons demis de sûreté de la NFL.

Le plaqueur Shelby Harris s’est établi comme un très bon joueur au cours des dernières saisons, tandis que Josey Jewell et Alexander Johnson forment une paire de secondeurs intérieurs adéquate.

Le plus grand nom en défense demeure toutefois Von Miller, qui a raté toute la dernière saison en raison d’une blessure à un pied. Âgé de 32 ans, Miller voudra prouver qu’il est encore un chasseur de quarts de premier plan, alors qu’il écoulera la dernière année de son contrat. Miller touchera un salaire de 17,5 millions en 2021.

Les Broncos devront également conclure une nouvelle entente avec leur autre secondeur extérieur, Bradley Chubb, qui a totalisé 21 sacs à ses 34 premiers matchs dans la ligue. Lorsqu’ils sont tous deux en uniforme, Miller et Chubb forment une très bonne paire de chasseurs de quarts.

Les vétérans demis de coin Kyle Fuller et Ronald Darby ont été embauchés afin d’améliorer une tertiaire qui comptera également sur le premier choix Patrick Surtain II, dont le père a joué durant 11 saisons avec les Dolphins et les Chiefs.

Il y a encore de l’incertitude au poste le plus important à Denver, mais les Broncos sont plutôt nantis à la plupart des autres positions. À sa troisième saison à la barre de l’équipe, Fangio devra prouver qu’il est l’homme de la situation. Les Broncos n’ont pas atteint les éliminatoires depuis leur conquête de 2015.

Notre prédiction : 9-8

CHARGERS DE LOS ANGELES

PHOTO KIRBY LEE, USA TODAY SPORTS Brandon Staley, entraîneur-chef des Chargers

Avant d’être embauché par les Chargers pour devenir leur nouvel entraîneur-chef, Brandon Staley n’avait jamais occupé un tel poste à aucun niveau. Qui plus est, il n’aura été le coordonnateur défensif des Rams que pour une saison, en 2020.

Mais Staley a fait tout un travail avec les Rams. Et comme c’était le cas avec Aaron Donald et Jalen Ramsey avec son ancienne équipe, il pourra compter sur quelques pièces importantes autour desquelles sa défense sera construite chez les Chargers.

Le chasseur de quarts Joey Bosa, le demi de sûreté Derwin James fils et le secondeur Kenneth Murray fils sont tous de très bons joueurs. Précisons toutefois que James fils a raté 27 matchs lors des 2 dernières saisons en raison de blessures.

On retrouve quelques piliers du côté défensif, mais les Chargers ont perdu de bons vétérans au cours de la saison morte, dont Melvin Ingram, Casey Hayward et Rayshawn Jenkins. La défense des Rams a toutefois joué à un très haut niveau même si elle ne possédait pas beaucoup de profondeur la saison dernière. Staley sera-t-il capable de dupliquer ce succès avec les Chargers ?

Justin Herbert a établi toutes sortes de records pour un quart-arrière recrue en 2020, et ce, même s’il devait évoluer derrière une ligne médiocre.

Les Chargers ont embauché le centre Corey Linsley et le garde Matt Feiler, qui jouaient pour les Packers et les Steelers, puis ont sélectionné le bloqueur Rashan Slater avec leur choix de premier tour. La ligne devrait normalement être considérablement améliorée.

Keenan Allen et Mike Williams forment une bonne paire d’ailiers espacés, mais le groupe de receveurs est un peu maigre dans son ensemble. Austin Ekeler est le demi offensif principal, lui qui est particulièrement efficace par la passe.

Si Herbert et Staley font un aussi bon travail que l’année dernière, les Chargers pourraient accéder aux éliminatoires à titre de meilleurs deuxièmes. Mais il faudra probablement attendre encore un an ou deux avant de les voir devenir des aspirants légitimes.

Notre prédiction : 8-9

RAIDERS DE LAS VEGAS

PHOTO ISAAC BREKKEN, ASSOCIATED PRESS L’entraîneur-chef Jon Gruden et le quart Derek Carr

La bonne nouvelle pour les Raiders, c’est que leur fiche s’est améliorée à chaque saison depuis que Jon Gruden a signé son contrat de 10 ans pour 100 millions, en 2018. La mauvaise, c’est que leur fiche globale est de 19-29 au cours de ces trois saisons et qu’ils n’ont toujours pas participé aux éliminatoires depuis le retour de Gruden.

Ce qui est le plus inquiétant, c’est que les Raiders ne semblent pas vraiment sur le point de pouvoir rivaliser avec les grosses pointures de la conférence Américaine. On ne peut certainement pas dire que Gruden et le DG Mike Mayock, qui a longtemps été un analyste du repêchage au NFL Network, ont cogné des circuits avec les nombreux choix haut placés dont ils ont pu bénéficier depuis trois ans.

En revanche, Derek Carr a disputé l’une de ses meilleures saisons en 2020 et joue avec beaucoup plus de confiance qu’il le faisait il y a quelques années. Et il n’y a pas une abondance de joueurs de talent autour de lui.

Darren Waller est sorti de nulle part pour devenir l’un des meilleurs ailiers rapprochés du circuit et Josh Jacobs est l’un des 10 meilleurs demis offensifs, mais le groupe d’ailiers espacés est particulièrement faible.

Le vétéran Willie Snead IV a été acquis afin de l’améliorer, mais ultimement, c’est la progression de Henry Ruggs III qui devrait dicter le genre de saison que connaîtra le groupe. Premier choix de l’équipe en 2020, Ruggs III en a arraché à son année recrue.

Les Raiders espèrent que la sélection d’Alex Leatherwood au premier tour, qui en a étonné beaucoup, leur permettra de compter sur une bonne paire de bloqueurs, l’autre étant Kolton Miller. Le milieu de la ligne semble cependant vulnérable à la suite du départ du centre Rodney Hudson.

Clelin Ferrell est solide contre la course, mais les Raiders s’attendaient sûrement à une meilleure récolte que 6,5 sacs en 26 matchs lorsqu’ils ont fait de l’ailier défensif le quatrième espoir choisi en 2019. L’arrivée de Yannick Ngakoue à l’autre extrémité de la ligne devrait cependant aider Ferrell à être un peu plus productif.

Après avoir signé un contrat de trois ans pour plus de 35 millions il y a un an et demi, l’ancien des Rams Cory Littleton a été très ordinaire la saison dernière. Le secondeur doit devenir l’un des bons joueurs de la défense afin que celle-ci puisse s’améliorer substantiellement.

Les Raiders ont investi plusieurs choix haut placés dans leur tertiaire et celle-ci devra commencer à produire. Damon Arnette (choix de premier tour en 2020) et Traymon Mullen (choix de deuxième tour en 2019) devraient être les deux principaux demis de coin, alors que Johnathan Abram (choix de premier tour en 2019) et Trevon Moehrig (choix de deuxième tour en 2021) devraient être les demis de sûreté partants.

Compte tenu du contrat qu’il a consenti à Gruden, le propriétaire Mark Davis n’a pas le choix d’être patient. Mais les Raiders devront probablement ajouter quelques joueurs d’impact à leur formation afin de devenir une équipe supérieure à la moyenne. Dans leur division, les Raiders sont encore loin de pouvoir espérer détrôner les Chiefs, et les Chargers et les Broncos semblent avoir une longueur d’avance sur eux.

Notre prédiction : 6-11