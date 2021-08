Les absences de Cam Newton de lundi et mardi étaient ses premières du camp d’entraînement.

(Foxborough) Cam Newton devrait être de retour pour la deuxième journée d’entraînement jumelé avec les Giants de New York, jeudi, a fait savoir l’entraîneur-chef des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Bill Belichick.

Kyle Hightower Associated Press

Newton a raté une deuxième journée d’entraînement d’affilée à cause d’une incompréhension des règles entourant les tests de la COVID-19. Du coup, il doit respecter un échéancier de cinq jours réservé aux joueurs non vaccinés avant de pouvoir rejoindre ses coéquipiers.

Au cours du week-end, Newton est allé à un rendez-vous médical dans un lieu situé à l’extérieur de la ville et approuvé par l’équipe.

Dans un communiqué, lundi, la direction de l’équipe avait indiqué que Newton s’était présenté au rendez-vous et a obtenu chaque jour des résultats négatifs à des tests de dépistage de la COVID-19.

Mardi, Belichick a confirmé qu’il serait admissible à un retour à l’entraînement jeudi. Il a refusé de dire s’il s’attendait à voir Newton lors du dernier match du calendrier préparatoire, dimanche, contre les Giants.

Selon les protocoles de la NFL et de l’Association des joueurs de la ligue, seuls les joueurs non vaccinés doivent respecter l’échéancier de cinq jours et se faire tester quotidiennement pendant cette période. Les joueurs adéquatement vaccinés ne doivent subir un test qu’à chaque période de 14 jours.

Questionné sur l’impact de cet incident sur sa gestion de la position de quart-arrière cette saison, Belichick a répondu que sa seule préoccupation était de respecter les protocoles.

« Les règles de la ligue sont les règles de la ligue et nous continuerons de les respecter, a-t-il indiqué. Peu importe ce qu’elles sont. »

Belichick a toutefois reconnu que l’absence de Newton allait donner une chance à la recrue Mac Jones de se faire valoir.

Newton a été le quart-arrière partant des Patriots à 15 occasions à sa première saison en Nouvelle-Angleterre et a paraphé une prolongation de contrat d’une saison pendant la saison morte.

Toutefois, Belichick s’est tout de même servi d’un choix de première ronde pour repêcher Jones, un quart-arrière ー une première depuis son arrivée avec les Patriots.

« Notre équipe entière a des opportunités chaque jour et en aura tout au long de la semaine, ainsi que contre les Giants en situation de match, a-t-il expliqué. J’espère que nous pourrons en profiter. »