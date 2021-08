(Regina) Ce n’était pas un chef-d’œuvre, mais les Roughriders de la Saskatchewan en ont fait assez pour vaincre le Rouge et Noir d’Ottawa 23-10, samedi soir.

La Presse Canadienne

Grâce à cette victoire, les Roughriders trônent au premier rang de la section Ouest de la Ligue canadienne de football en vertu d’un dossier de 3-0. Ils profiteront d’une semaine de congé.

Brett Lauther a réussi cinq placements et Cody Fajardo a inscrit un majeur pour les Roughriders, à la suite d’une course de deux verges. Le botteur de dégagement Jon Ryan a ajouté un simple.

La défensive des Roughriders, qui a amorcé le match avec huit sacs du quart, un sommet dans la LCF, en a ajouté six contre le Rouge et Noir (1-1). Jonathan Woodward et Garrett Marino en ont inscrit deux chacun tandis que Micah Teitz et A. C. Leonard en ont réussi un chacun.

DeVonte Dedmon, sur une course de trois verges, a obtenu le seul touché de la troupe d’Ottawa. Lewis Ward a complété le pointage grâce à un botté de précision de 33 verges.

La formation de la Saskatchewan a inscrit le premier touché du match à mi-chemin au troisième quart, quand Fajardo s’est échappé vers la droite pour porter le pointage à 17-3.

Le Rouge et Noir est revenu dans le match tôt au quatrième quart, lorsque Dedmon a effectué une course de trois verges payante. Deux pénalités des Roughriders ont aidé la cause des visiteurs pendant cette séquence à l’attaque.

S’accrochant à une avance de 17-10, les Roughriders ont répliqué par l’entremise du quatrième placement de Lauther.

Lors de la possession suivante, Ed Gainey a intercepté une passe du quart du Rouge et Noir Matt Nichols. Les Roughriders ont repris le ballon à la ligne de 37 de leurs adversaires et Lauther a réussi un autre botté de précision.

Nichols a complété 19 de ses 24 passes pour des gains aériens de 176 verges.